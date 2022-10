Perczyk sobre el presupuesto en Educación: “No solo no hay recorte, sino que hay garantía de expansión”

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, rechazó hoy martes que haya un ajuste en las partidas presupuestarias para el Presupuesto 2023, y aseguró que hay una expansión en el área: “No solo no hay recorte, sino que hay garantía de expansión”, y señaló que se está discutiendo “con un informe que tiene serios problemas metodológicos”.

El presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo en 11 años

“Es un informe que solo compara el presupuesto educativo y solo busca al Ministerio. Históricamente se sabe que los recursos de la educación están en varios lugares del presupuesto nacional”, respondió el ministro en C5N a un informe elaborado por la organización Argentinos por la Educación, publicado en elDiarioAR. Además, apuntó contra Juntos por el Cambio: “estamos discutiendo con la gente que lo recortó y lo ajustó”.

Dicho informe sostiene que los fondos del Ministerio de Educación de la Nación tendrán un ajuste interanual del 15.5% con respecto al 2022, un número levemente inferior a la reducción del 15.6% que se efectuó en 2020 durante la pandemia. Si bien el proyecto define un ajuste generalizado del 6,8% en el gasto del Estado Nacional, la reducción de fondos en Educación es más del doble que la del presupuesto nacional general, de acuerdo con Argentinos por la Educación.

El documento, titulado “Presupuesto educativo nacional 2023”, analiza el proyecto de ley y la evolución del gasto del Ministerio de Educación de la Nación durante el período 2013-2023. Establece que presupuesto educativo del próximo año es el segundo más bajo de los últimos 11 años y que en la última década, la mitad de los presupuestos nacionales han implicado ajustes en educación.

“En 2019 los que hoy señalan con el dedo habían puesto en educación el 1,1% del PBI”, dijo el ministro y añadió que “el presupuesto que está mandado al Congreso invierte 1,29%. O sea, es 0,2% más que es un montón de recursos”. En ese sentido, declaró que “hoy se va a votar en el Congreso un artículo para garantizar que con las discusiones paritarias se invierta no menos de 1,33%”.

“Me extraña y la Argentina no se lo merece que estemos discutiendo sobre un informe que tiene errores científicos. Lo digo y me corro a hablar del Presupuesto que tiene parámetros como la inflación de 60 puntos”, sostuvo Perczyk luego de una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En esa línea, explayó: “Si la inflación es más, tiene más recursos, pero eso está calculado (ingresos, gastos) con esa inflación de 60. El informe calcula otra inflación y por eso todo tiene otras variables. La función educación dentro del Presupuesto está concentrada en el Ministerio de Educación, pero también en otros como en Economía, en Defensa. Si agarro uno y lo comparo con otra cosa, salimos del informe y no es lo que vamos a discutir, discutimos el Presupuesto”.

“(Mauricio) Macri dejó el 1.1 del PBI y nosotros empezamos la gestión invirtiendo 1.26 del PBI. Ayer nos comprometimos con los representantes gremiales a que el Presupuesto 2023 que se va a votar hoy, vuelva a crecer, a ir a 1.33 del PBI, es decir 2.26 más del PBI, que son más de 350 mil millones más. Esto implica que la mitad del presupuesto, el 50% son las universidades. Por una unanimidad, los rectores de las facultades diciendo que es el presupuesto que quieren”, amplió Perczyk, y reiteró que “las universidades pidieron a los Diputados que voten este presupuesto”.

El titular de la cartera de Educación aseguró: “Ya la mitad del Presupuesto no sólo que no tiene recortes sino que tiene expansión. Hace tres meses la operación era que no estaba para Conectar Igualdad, que faltaban 30 mil millones y yo expliqué que estaban en el Presupuesto de este año”. Recordó: “Yo salí a explicar que hay una parte que se pagaba el año que viene”, y precisó que “el presupuesto de Conectar Igualdad este año es de 58.000 millones de pesos. El año que viene 121.000, aumenta 100% e incluye la compra de un millón de computadoras”.

Perczyk también se refirió a las Becas Progresar, las cuales acompañan a los jóvenes para que finalicen sus estudios primarios o secundarios y que continúen en la educación superior o se formen profesionalmente: “Cuando nosotros asumimos había 500 mil becas progresar que se pagaban 10 meses. Hoy hay 1 millón 600 mil becas progresar que se pagan los 12 meses”.

A su salida de Casa Rosada, el ministro subrayó: “Hay un presupuesto que intenta expandirse en un país que tiene problemas, que había entrado el 15 de septiembre, porque el presupuesto se negocia y ya se había aumentado”. Reveló que en su reunión con Manzur se tocó el tema de incorporar una hora más de clase a la jornada: “Estuvimos hablando con el jefe de Gabinete sobre la hora más de clase y cómo ha avanzado federalmente en más de siete mil escuelas. Son 25 horas semanales para más Lengua y Matemáticas, y 38 días más de clase por año. Incorporamos además 5 millones y medio de horas de enseñanza en 19 de nuestras 23 provincias”.

Por último, consideró que “la Argentina necesita invertir en educación durante muchos años, suficiente y continuamente”. “Hace falta que los que acortaron, los que ajustaron se hagan cargo y, por suerte, tomaron conciencia de que en educación no hay que ajustar”, finalizó.

