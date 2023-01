Pichetto: “No hay que subestimar el poder electoral que aún tiene el kirchnerismo”

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que el kirchnerismo todavía tiene poder electoral en clara alerta a Juntos por el Cambio, al tiempo que aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner retrocedió en sus chances electorales cuando pronunció su renunciamiento.

El lento ocaso de una líder que ya no tiene melodías para improvisar, pero conserva el teclado

“En algún momento el Frente de Todos va a tener un candidato. No hay que subestimar el poder electoral que todavía tienen. Tienen un gran control económico sobre la estructura social, sobre la llegada a los sectores populares”, remarcó el ex senador en declaraciones a Radio Rivadavia.

Pichetto planteó que “el tema de Cristina Fernández está en revisión” y señaló que “se está hablando de un operativo clamor por parte La Cámpora”.

“Para mí, ella retrocedió cuando habló de que renunciaba, que no iba a tener ningún cargo, que la metieran presa”, opinó el ex senador.

El dirigente del peronismo republicano consideró que “fue acto en el que se dejó llevar por lo emocional y el impacto de la sentencia”.

“Debería haber valorado la parte de la sentencia que no la condenó. Es el momento en el que se requiere de asesores y me parece que ella no los tiene”, argumentó el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2019.

Consultado por la críticas del papa Francisco a la política económica en Argentina, el líder del Peronismo Federal ironizó: “Bienvenido el papa Francisco al mundo real. También poniéndole distancia al Gobierno, que él sabe que es desastroso y que también arrastra a la Iglesia local, que viene teniendo un gran silencio”.

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Pichetto consideró que “la fórmula con Mauricio Macri tiene una gran potencia”, al recordar que “ha tenido el 41% de los votos de la Argentina” y han “seguido estando activos y trabajando todo este tiempo”.

Igualmente sostuvo: “No voy a condicionar la decisión de Macri en función de la fórmula”.

CRM con información de la agencia NA