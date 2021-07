El Presidente pidió "no volver al pasado" y les apuntó a quienes con las muertes por Covid "hacen el negocio de dividirnos"

El presidente Alberto Fernández apuntó a la oposición, pidió “no volver al pasado” y “recuperar nuestra dignidad porque somos un pueblo maravilloso”, al inaugurar este jueves en la localidad bonaerense de Guernica, del partido de Presidente Perón, una planta depuradora de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) que beneficiará a más de 30 mil vecinos del conurbano. Fernández aludió a la cifra de 100.000 muertos por Covid a la que llegó el miércoles la Argentina, que ubica al país entre los 11 con más fallecimientos en todo el mundo producto de la pandemia.

Fernández espera que Biden anuncie la donación de más de 3 millones de dosis de Moderna para la Argentina

Saber más

“La Argentina no está pasando su mejor momento, como el mundo, que se enfermó con un virus imperceptible que dio vuelta la realidad del planeta”, arrancó su discurso el mandatario. Y agregó: “Estamos en cinco días de duelo porque llegamos a un número que no hubiéramos querido nunca. Y nos duele mucho. No es intrascendente que eso pase, y tampoco es un negocio. Hay quienes con esa muerte negocian, hacen el negocio de dividirnos. No tiene sentido lucrar con la muerte, la muerte nos duele a todos salvo a los asesinos. Pero en medio de este dolor, hay que sobreponerse y avanzar”.

Asimismo, el Presidente remarcó que “alguien me dijo al principio de la pandemia que no haga nada, que muera quien tenga que morir. Pero no, hicimos lo contrario. Pusimos a la Salud donde tenía que estar porque había sido degradada. Salimos a hacer los hospitales que había que hacer y poner a la salud en el lugar que tenía que estar”, al tiempo que destacó que su Gobierno fue “a buscar las vacunas, siendo uno de los primeros países en empezar a vacunar en diciembre del año pasado”.

“Luchar por conseguir las vacunas era complejo, porque el 90% está en manos del 10% de los países. Y decían que las vacunas eran veneno. Pero fuimos con nuestra prédica, que la vacuna era la única solución”, sentenció, antes de enumerar acciones de su gestión: “Yo me había comprometido que los medicamentos para los jubilados iban a ser gratis y lo cumplimos. Así como fuimos cuidando que los ingresos de los jubilados no queden por debajo de la inflación. Y estamos atentos a quienes trabajaron toda una vida, porque merecen vivir tranquilos. Y quien Gobierna, les tiene que dar garantías a esa gente”.

Además, Fernández aseguró que su gestión “piensa en cada habitante. Paramos el siniestro aumento de tarifas que sufrimos hasta 2019. Ahora pueden pagar la luz y comprar los medicamentos. Y los hicimos para cada productor de la pequeña y mediana empresa. Y los auxiliamos con el ATP, para que los trabajadores formales no pierdan el empleo. Y sacamos el IFE para los trabajadores informales. Y dimos créditos a tasa cero. Arreglamos la deuda con los acreedores privados y estamos trabajando para solucionar la deuda con el FMI. Y tenemos que escuchar a aquellos que nos endeudaron y nos llevaron a la miseria tratando de decirnos cómo tenemos que hacer”, reflexionó.

En cuanto a la inauguración de la planta depuradora en Presidente Perón, Fernández aseguró que, para el oficialismo, “primero están los últimos, los que están sumergidos en la pobreza. Trabajamos para ellos. Para estas obras, como la de AySA de acá, que produce mejoras para 20 mil personas. Estos tratamientos cloacales son esenciales para dar mejores condiciones de vida y no se contaminen las napas de donde se saca el agua para beber. Y el agua potable es esencial, más en estos tiempos”, destacó.

En tanto, el mandatario aseveró que su objetivo “es garantizar que los argentinos vivan mejor, los que están en cada rincón de la patria, para tener las condiciones mínimas para poder desarrollarse, en el mismo lugar en el que nace”.

Al finalizar su intervención en el acto, Fernández pidió que, en honor “a los que perdimos por la pandemia, que nadie celebre estas muertes. Que todo este esfuerzo no sea en vano y que este momento no nos quite de la memoria lo que vivimos en otro momento, para que no vuelva el pasado. Recuperemos nuestra dignidad, somos un pueblo maravilloso, que se recuperó mil veces ante tragedias, genocidios y le vamos a ganar a esta pandemia. Vamos a apurar al máximo el proceso de vacunación, porque esa es la puerta de salida. Vamos a ser felices, que es lo que siempre decimos. Los días más felices siempre fueron peronistas”, concluyó.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y la intendenta local, Blanca Cantero.

Según se informó desde AySA, los trabajos realizados contemplaron la mejora, el mantenimiento y la ampliación de la planta con el fin de asegurar el cuidado del medioambiente disminuyendo el impacto de los efluentes cloacales sin tratamiento en las fuentes de agua. A su vez, actualmente se están haciendo obras complementarias para extender la red y reacondicionamientos en las estaciones de bombeo cloacal Rucci y Parque Americano, que posibilitarán sumar 20 mil personas al servicio y generan 500 puestos de trabajo.

IG