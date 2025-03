La protesta de los jubilados se federaliza tras la represión en el Congreso

Los jubilados, que cada miércoles se movilizan frente al Congreso de la Nación para exigir mejoras en sus haberes y condiciones de vida, lograron que su reclamo tome un carácter federal. Tras la violenta represión ocurrida la semana pasada en Buenos Aires, con un saldo de heridos y cientos de detenidos, la protesta se replicó en diversas ciudades del país, con un respaldo creciente de distintos sectores de la sociedad.

En marzo de 2025, la jubilación mínima en la Argentina es de $279.121,71. Además, el gobierno de Javier Milei otorga un bono extraordinario de $70.000 a quienes perciben este haber —bono que no actualizó nunca desde el año pasado—, lo que totaliza un ingreso de $349.121,71 mensuales. Son apenas US$268 al tipo de cambio de mercado, que por supuesto no le alcanzarían a nadie para llegar a fin de mes. Y no hay ninguna novedad, de parte del Gobierno, de actualizar esos ingresos.

Además, la “motosierra”, como Milei llama a las medidas de ajuste que implementa desde que asumió y avisa que seguirá aplicando, incluyeron la eliminación de la provisión gratuita de medicamentos a los jubilados a partir de enero de 2025, lo que agravó aún más la situación económica de esta población.

Entre otras medidas en contra de los jubilados dispuestas por el gobierno de La Libertad Avanza se cuentan la suspensión de la moratoria previsional y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria sin la correspondiente adecuación, lo que supuso una pérdida mayor del poder adquisitivo de los jubilados. A ello se les suma la represión a las protesas, que ejecuta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Córdoba: masiva y pacífica, con momentos de tensión

En la ciudad de Córdoba, la marcha tuvo su réplica en la Plaza San Martín, con una importante convocatoria. Aunque se registraron momentos de tensión, como el enfrentamiento de un manifestante con un periodista de Radio Mitre, los organizadores aseguraron que la movilización fue pacífica. “No hubo disturbios, todo fue una lucha llena de amor”, declaró una participante. La marcha se desplazó desde Plaza San Martín hasta el cruce de las avenidas Colón y General Paz.

Mendoza: gran convocatoria y fuerte presencia policial

En Mendoza, cerca de 2.000 personas participaron de la manifestación que concluyó en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad. Estudiantes y sindicatos se sumaron al reclamo, mientras un fuerte operativo policial con 200 efectivos se desplegó en la zona. Algunos comercios bajaron sus persianas por precaución, y la sede del PAMI permaneció cerrada y custodiada.

Tucumán: apoyo creciente a la protesta

En la Plaza Independencia de Tucumán, la movilización cobró fuerza con la adhesión de diversos sectores de la sociedad. La convocatoria reflejó el descontento generalizado de los jubilados por sus condiciones económicas y la falta de respuestas por parte del Gobierno.

Misiones: “La guita no alcanza”

En Posadas, un grupo de jubilados se congregó en la Plaza 9 de Julio para denunciar la crisis que atraviesan. Con la cobertura de medios locales, los manifestantes expresaron su malestar por los bajos ingresos y el alto costo de los medicamentos. “La guita no alcanza, no es de ahora, siempre paso por esto”, lamentó una jubilada. Otro manifestante afirmó: “Es una obligación estar aquí, hay que movilizarse para visibilizar la situación”.

Santa Fe: Rosario se suma al reclamo nacional

En Rosario, el Frente de Jubilados en Lucha (Frejel) convocó a una concentración en la Plaza San Martín para exigir un aumento de haberes y repudiar la represión en Buenos Aires. La protesta se realizó en el marco de las manifestaciones que tienen lugar cada miércoles frente a la Gobernación.

Buenos Aires: refuerzo de seguridad y tensión en el Congreso

Mientras las movilizaciones se desarrollaban en distintas provincias, en la Capital Federal los jubilados volvieron a congregarse en el Congreso. Ante la expectativa de una masiva asistencia, el gobierno nacional montó un fuerte operativo de seguridad.

La federalización del reclamo jubilatorio marca un nuevo capítulo en la resistencia a las políticas del gobierno de Javier Milei. Con adhesiones en diferentes ciudades, la protesta se consolida como un fenómeno nacional, evidenciando la creciente preocupación por la situación de los adultos mayores en Argentina.

Los reportes de las movilizaciones en estas ciudades forman parte de crónicas elaboradas por los siguientes medios: La Voz del Interior, Los Andes, El Siglo Web, Misiones Cuatro y Telefé.

JJD