La pulseada por Ganancias para los jueces domina el debate en Diputados y hay voto dividido en el oficialismo

“Salgan a ganar”. El pedido lo transmitió el propio Sergio Massa a la cúpula del bloque del Frente de Todos en Diputados, en una breve visita que el ministro de Economía hizo a la Cámara baja este martes, mientras se discute el Presupuesto 2023. La frase que le dijo a su reemplazante Cecilia Moreau y a Germán Martínez cobra relevancia en momentos en que el oficialismo enfrenta un duro rechazo de la oposición por algunos artículos clave incorporados a la Ley de Leyes.

Los principales escollos opositores están en la potestad del Gobierno para aumentar las retenciones al agro y la posibilidad de que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, artículo que domina el debate desde que se inició la sesión pasadas las 14 de este martes. Se espera una jornada maratónica, de unas 22 horas de debate, por lo que esas definiciones se conocerán durante la madrugada.

Pero en la previa la votación por las Ganancias de los jueces ya genera una nueva interna en el FdT: la diputada Vanesa Siley, líder del gremio de los judiciales, está en contra. Incluso convocó a un paro en su rama para este martes. “Es una posición incómoda porque no comparto esta definición, el salario no es ganancia”, dijo la legisladora cuando le tocó hablar en el debate, aunque cuestionó a los jueces: “Yo defiendo a los trabajadores, no a los jueces”. “Se dañará el salario de los trabajadores, aunque haya buenas intenciones”, remarcó para justificar su posición en contra.

Por su lado, la oposición está confiada en voltear el artículo –que lleva el número 100– sumando los votos de JxC, del Interbloque Federal y de los libertarios. Incluso el Frente de Izquierda plantea el rechazo al gravamen, con un argumento similar al de Siley. Serían más de 130 votos en contra. “Ese artículo no va a estar en el Presupuesto”, aseguró un presidente de bloque opositor a elDiarioAR en uno de los pasillos contiguos al recinto de Diputados.

Desde el radicalismo dejaron trascender otra jugada: que el oficialismo directamente quitará el artículo de los jueces por no contar con los votos necesarios. Sería un paso atrás, que en el FdT negaron. En las terminales oficialistas asumen que no tienen los votos, pero prefieren dar el debate, aunque se pierda la votación. A cambio, buscarán exponer a la oposición por rechazar que los magistrados no paguen Ganancias, idea de la que incluso en JxC están a favor.

“Se están comiendo una presión corporativa tremenda”, aguijoneó una espada kirchnerista. Sin Siley y con algunos apoyos de aliados habituales –como Provincias Unidas y el bloque SER de Santa Cruz– el oficialismo podría llegar a 121 votos, muy lejos de los 129 necesarios como mínimo. Ayer la propia “corporación judicial” metió presión: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidió una reunión especial con la Comisión de Presupuesto –que preside el economista Carlos Heller– y este miércoles serán recibidos por Cristina Kirchner en el Senado.

“Ganancias no está ni cerca de hacer justicia. Quisieron construir un conflicto: los trabajadores del poder judicial declararon una huelga”, cuestionó desde el recinto la diputada Graciela Camaño, figura del Interbloque Federal, que jugará en tándem con JxC. La legisladora marcó la “inconstitucionalidad” del artículo, porque según la ley de Administración Financiera el Presupuesto solo debe legislar por el plazo de 12 meses.

Cualquier cambio en el régimen de Ganancias debería tratarse en una ley aparte, entienden en la oposición. Incluso en JxC plantearon una alternativa: que se cree una comisión especial que discute una ley particular. El guante no fue recogido en la vereda de enfrente. Lo que quiere incorporar el oficialismo en el Presupuesto 2023 es que alcance a todos los jueces y personal judicial “independientemente de la fecha de su nombramiento”. Ya desde el 2017 rige para el Poder Judicial una norma para los nuevos nombramientos tributen Ganancias.

“La idea es dar el debate, a lo sumo perderemos la votación”, confió a elDiarioAR uno de los oficialistas integrantes de la Comisión de Presupuesto. La misma estrategia la confirmaron en otras terminales kirchneristas. “Van a hacer la testimonial”, graficaron en un despacho con diálogo con Máximo Kirchner.

Pese al golpe que recibiría el oficialismo por Ganancias, no está en riesgo que se apruebe la eximición del mismo tributo para los camioneros, otro artículo incorporado al Presupuesto 2023 a último momento, una jugada para destrabar la paritaria del sector, que se está desarrollando en paralelo entre el gremio y la patronal. Así se quitaría el gravamen sobre lo que los trabajadores de Hugo y Pablo Moyano cobran por comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo. Según supo elDiarioAR, la medida la acompañaría hasta el Interbloque Federal.

La pelea por las retenciones al agro

Además de Ganancias, otro de los artículos peleados para lo que resta del debate durante la noche del martes y la madrugada del miércoles será el que habilita al Poder Ejecutivo a aumentar las retenciones al campo.

Ahí el panorama es más peleado. Cálculos parlamentarios dan tanto para el oficialismo como para la oposición 128 votos, por lo que habrá que esperar a último momento para conocer una definición. Para ese artículo 95 esperan jugar en tándem JxC, el Interbloque Federal y los libertarios, aunque más por rechazo al Gobierno que por negociaciones en conjunto.

“Veremos si no aparecen con la Cajita Feliz”, dijo irónicamente un diputado opositor ante la jugada que podría hacer el oficialismo: obtener apoyos a cambio de prometer obras o recursos en las provincias. “No podemos confiar en Massa, porque solo promete”, dijo una diputada entrerriana, que acusó al ministro de “extorsionar” a los gobernadores.

Ya para sumar voluntades en general el jefe del Palacio de Hacienda acordó con las provincias un “piso” de subsidios al transporte de 85 mil millones de pesos, lo que prevé morigerar la suba del boleto que puede haber por inflación, así como los días de paro en el servicio en el interior del país. Otros de los cambios incorporados a último momento fue crear un plan de regularización de hasta 96 cuotas mensuales para las deudas que las jurisdicciones tienen con Cammesa, la distribuidora de energía.

También el oficialismo había aceptado cambios reclamos puertas adentro, principalmente para morigerar el ajuste que establecía el texto original. Se incrementaron distintas partidas sociales y educativas por más de 320 mil millones: para políticas alimentarias: $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares: $90.830 millones; becas de educación: $59.542 millones; Fondo Nacional de Incentivo Docente: $31.175 millones; Fondo de Integración Socio-Urbana: $19.700 millones; comedores escolares: $12.969 millones; infraestructura y equipamiento en educación: $4.149 millones; y programas que garantizan derechos de niños y niñas: $400 millones de pesos.

Donde no hay debate entre el oficialismo y la oposición es una cláusula gatillo que estima que si a septiembre de 2023 la inflación acumulada es mayor a la prevista para todo el año –60%– o la recaudación también es alta, se enviará un proyecto de ampliación de los gastos y recursos. Y en un blanqueo de capitales que contempla la posibilidad de que se usen fondos no declarados para adquirir propiedades o bienes de capital productivo.

Más allá de las polémicas, en general el oficialismo contaría con los votos para aprobar el Presupuesto: plantea como variables macroeconómicas un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9% –cumpliendo la meta del FMI– y una inflación del 60% –muy por debajo del 95% estimado para este año–. Ante la perspectiva de lo extenso que sería el debate, al caer la tarde varios diputados ya buscaban cómo pasar la noche, mientras se quejaban por lo costoso de los hoteles alrededor del Congreso. “Yo me voy a dormir un rato al despacho –comentó un legislador ante elDiarioAr–, junto unos sillones y listo”.

MC