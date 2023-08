Tras el rechazo de la Corte Suprema, el Tercer Malón de la Paz permanece en vigilia frente a Tribunales

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy entregó hoy un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con denuncias vinculadas a la falta de Estado de derecho y la violencia institucional en la provincia gobernada por Gerardo Morales tras la reforma constitucional. Continuarán frente al Palacio de Tribunales hasta conseguir una respuesta favorable de la justicia.

“Mientras no tengamos respuesta no vamos a regresar a Jujuy. Si no obtenemos respuesta de la Corte Suprema, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el mensaje que queremos dar, que seguiremos firmes porque traemos el mandato de nuestras comunidades continuando la lucha de nuestros mayores”, expresó el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa.

“Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos”, agregó el referente en relación a las condiciones de su instalación en Tribunales.

La delegación que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires con representantes de 10 pueblos originarios iba a reunirse hoy con los jueces de la Corte, pero finalmente no los recibieron. En este marco, Eduardo Barcesat, abogado de derechos humanos que los acompaña, aseguró que las comunidades volvieron a sufrir “un maltrato innecesario por parte de los jueces”. Ante esta situación, Aurora Choque, referente de las comunidades, advirtió que si no son escuchados por la justicia nacional, recurrirán a la corte de las Naciones Unidas.

En tanto, otra delegación del Tercer Malón presentó en el Congreso de la Nación, un proyecto para la creación de la “Comisión investigadora bicameral sobre la reforma constitucional y la violencia institucional” y la “Comisión sobre pueblos indígenas”. De acuerdo con Jerez, su objetivo será llevar adelante las denuncias de violencia institucional y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y recursos naturales.

“Tienen que ver la reparación de los daños causados a los hermanos que están siendo arbitrariamente detenidos, imputados con multas exorbitantes, producto de las contravenciones ilegales. Por eso pedimos que las denuncias no queden archivadas, sino que también se presenten ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”, explicó el cacique.

El Tercer Malón de la Paz está integrado por 400 comunidades indígenas que representan a los pueblos Atacama, Quechua, Chicha, Omaguaca, Fiscara, Tilián, Ocloya y Guaraní. En su permanencia por la reforma constitucional de Jujuy, cuentan con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Agrupación Andes y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Con información de agencias.