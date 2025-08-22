Tras el rechazo a los decretos, el Senado se prepara para sancionar el financiamiento universitario

Luego de voltearle 5 decretos a Federico Sturzenegger, el Senado se prepara para sancionar la ley de financiamiento universitario. Es la segunda vez que el Congreso intenta actualizar el presupuesto de las universidades nacionales y en la oposición están confiados de que tendrán los votos para convertirla, una vez más, en ley.

“¿Cuál es la épica de ajustar universidades que están al lado de industrias, de fábricas, de pueblos que los necesitan?”, cuestionó, al comienzo del debate “Wado” de Pedro, que se encargó de defender una iniciativa que actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, actualiza las becas y obliga al Ejecutivo a reabrir la paritaria docente y fija que se establezca una recomposición salarial que tenga, como piso, la inflación.

De Pedro recordó que, ya hace un año, el Congreso había intentado actualizar el presupuesto universitario y el presidente Javier Milei había logrado blindar, con éxito, el veto a la ley. “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula y los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y, lamentablemente, por el aumento de los servicios y que los salarios no alcanzan, muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”, explicó.

El senador camporista preside la comisión de Educación, que había dictaminado el proyecto hace apenas dos días. En el Senado es obligatorio esperar una semana para que se trate el tema en el recinto: si se avanza antes, los senadores están obligados a conseguir los dos tercios para habilitar el tema. Y lo consiguieron: en un anticipo del apoyo con el que contará la ley cuando se vote cerca de las 21 horas, la oposición logró sumar 58 votos a favor y 13 en contra.

“Este es un gobierno que atacó sistemáticamente las universidades, dijo que la educación pública era adoctrinamiento, dijo que había estudiantes fantasmas, y empezaron con las auditorías. Todo se audita menos $LIBRA parece. ¿Y qué pasa ahora? Los docentes dejan la docencia para hacer otras actividades para poder vivir o se van a universidades privadas”, sumó el radical Martín Lousteau, que viene sosteniendo una firme alianza con el peronismo, junto a Pablo Blanco (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), para avanzar con varias iniciativas opositoras.

A unos metros, el peronista Fernando Salino puso el dedo en la llaga del argumento del costo fiscal: el proyecto representaba solo un costo del 0,16% del PBI. “”Son valores exiguos cuando estamos hablando de educación, de investigación, de la mejora en la calidad de vida de los argentinos“, señaló.

