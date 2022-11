La salud del Presidente: Cerruti asegura que “tuvo un episodio que está superado”

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti contó que el presidente Alberto Fernández se encuentra en “excelente estado de salud”, y aseguró que está “totalmente recuperado” de la gastritis erosiva con sangrado que padeció la semana pasada.

Nuevos controles médicos a Alberto Fernández: "No hay lesiones con sangrado activo"

“El Presidente está en excelente estado de salud, tuvo un episodio que está superado, y tiene el mismo estado de salud que tenía antes de ese episodio, así lo dice el último parte médico”, expresó la funcionaria nacional hoy por la mañana.

En su habitual conferencia de prensa de los jueves, la ex diputada nacional agregó: “Está en funciones, pleno, llevando adelante sus actividades, lo han visto en Casa Rosada desde el martes a primera hora, y estamos trabajando”.

Bajo recomendación de la Unidad Médica Presidencial, a cargo de Federico Saavedra, el mandatario optó por tomarse el fin de semana para reposar y recuperar energías luego de los dos vahídos que sufrió en Bali, Indonesia. Desde el martes, de a poco retoma sus actividades mientras mejora.

“Se encuentra en perfecto estado de salud, necesitaba unos días de reposo, lo hizo hasta el martes y se reincorporó a sus tareas, y no haber ido a Corrientes no tiene nada que ver con su estado de salud, sino con que retomó sus tareas, no estaba en agenda, recibió una invitación de último momento por eso no concurrió”, aclaró la vocera.

Se espera que el jefe de Estado reaparezca públicamente el viernes en Pilar y en General Rodríguez para encabezar la inauguración de Centros de Primeras Infancias. Además, se estima que viaje a Montevideo el próximo 6 de diciembre para asumir la Presidencia del Mercosur, que tendrá su mandato hasta el 30 de junio de 2023.

“Quedan desafíos adelante, uno es el Mercosur, con respecto a viajes, pero la semana que viene si no me equivoco estamos yendo a inaugurar viviendas a una provincia. A partir del viernes, con los CDI, pero siguen habiendo una cantidad de actividades en agenda”, sostuvo Cerruti.

El mandatario participaría el próximo lunes del acto de inauguración tras de la restauración de los techos de la terminal de trenes de La Plata, que consistió en obras que se vienen llevando adelante desde 2017 y que se retomaron en 2020. Además, planea retomar sus viajes al interior, con su visita a la provincia de San Luis, programada para el primero de diciembre.

Luego de dos endoscopías y sin signos de sangrado interno, Fernández se encuentra trabajando en retomar su agenda habitual.

LC con información de agencia NA