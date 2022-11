Nuevos controles médicos a Alberto Fernández: “No hay lesiones con sangrado activo”

El presidente Alberto Fernández se realizó este sábado controles endoscópicos tras el episodio de gastritis erosiva que presentó durante su gira en Bali, y no encontraron “lesiones con sangrado activo”.

“El señor Presidente de la Nación, Doctor Alberto Ángel Fernández se ha realizado controles endoscópicos en el día de la fecha, NO encontrándose lesiones con sangrado activo. Se indica reposo y retomar en forma paulatina sus actividades laborales. Mantendré informada a la opinión pública de la evolución médica de la salud del primer mandatario”, detalla el parte difundido este mediodía y firmado por el médico Federico Saavedra.

El mandatario se sometió esta mañana al nuevo control tras haber padecido un sangrado por una gastritis erosiva durante la Cumbre del G20 en Indonesia. El episodio ocurrió el martes en Bali cuando, mientras estaba dialogando con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, Fernández sufrió una cuadro de hipotensión y mareos.

Tras ser atendido en el lugar, el mandatario fue trasladado en una ambulancia al Sanglah General Hospital de Bali acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; el médico argentino Manuel Estigarribia, de la Unidad Médica Presidencial; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Prensa y Comunicación, Gabriela Cerruti.

En ese centro asistencial, le realizaron análisis de sangre y una endoscopia, que determinó el cuadro de gastritis erosiva con signos de sangrado, por el cual debió restringir algunas actividades previstas en la cumbre de líderes.

El Jefe de Estado arribó este viernes por la madrugada al país en un vuelo de Aerolíneas Argentina que lo trajo desde Madrid, una escala de la gira que además de Indonesia lo llevó por Francia, donde asistió al 5° Foro de París por la Paz.

El jueves pasado, en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, Fernández agradeció “profundamente los mensajes de aliento y preocupación” a raíz del cuadro de gastritis erosiva son signos de sangrado que presentó durante la Cumbre del G-20 que se llevó a cabo en la isla de Bali.

“Les agradezco profundamente los mensajes de aliento que me han hecho llegar y la preocupación por el episodio de salud que sufrí en Bali. Estoy sinceramente conmovido por ellos. Me encuentro ya en franca recuperación, siguiendo los cuidados y controles indicados”, señaló Fernández. También agradeció “al equipo médico de la Presidencia, así como a quienes me atendieron en el Sanglah Hospital de Bali y a todos quienes me acompañaron en estos días”.

En declaraciones radiales desde Bali, Fernández contó que el cuadro que se le manifestó el pasado martes es un problema que “arrastra” desde hace varios años. Además reconoció que atravesó “un mal momento que pasó rápido”, pero que lo obligó a “restringir la agenda” que tenía prevista cumplir en esta cumbre.

MB con información de agencia de noticias Télam