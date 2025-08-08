Schiavi: “Quieren achicar la Democracia, que vayamos a votar menos y con una elección más cara”

El exdirector nacional electoral, Marcos Schiavi, criticó hoy la ausencia total de información sobre la modalidad de votación y la falta de transparencia que hay en torno a las contrataciones para las elecciones nacionales que se llevarán a cabo dentro de escasos 80 días.

“Quieren achicar la democracia, quieren que vayamos a votar menos y con una forma distinta. Y la elección, sí, sorpresivamente, va a salir más cara” afirmó Schiavi en declaraciones a Crónica Anuncia en Futurock.

“Sorpresivamente -explicó- porque si me pongo a hacer cuentas, por elector va a salir el doble de lo que salieron en el 21 y en el 23. Y eso, en gran medida, se explica por licitaciones y proyectos, sobre todo licitaciones y compras que desconocemos porque las hace el Correo directo, en lugar de hacerlas el Ejecutivo Nacional. Y dentro de eso está la boleta única, que va a salir sustancialmente más cara que lo que saldría la boleta partidaria”.

Es que la diferencia presupuestaria es notoria: para la impresión de la boleta única se prevé una erogación de $43.000 millones más IVA, mientras que en 2023, para las generales, el Estado transfirió $5.000 millones para la impresión de las boletas partidarias.

Por otra parte, Schiavi se refirió a los dichos del presidente Javier Milei sobre la elección en la provincia de Buenos Aires que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre: “El presidente hace un par de días dijo que en el distrito más grande del país, el Estado provincial está pensando en hacer fraude. Si nosotros lo tomáramos en serio, y si la mayoría de la población lo tomara en serio, sería un tema muy preocupante”.

En este sentido, el historiador peronista recordó que “Ya en el 23 el presidente hizo denuncias de fraude. Presentaron una denuncia penal, que la presentó Karina Milei, diciendo que los gendarmes abajo de los puentes cambiaban las urnas. Después fueron a la Cámara Electoral, pidieron disculpas, dijeron 'bueno, no, perdón'”.

Y agregó que “incluso, después el presidente puso en duda a la empresa que hacía el recuento provisorio, que es Indra, porque es del Estado español. Entonces, el Estado español y Pedro Sánchez y la mara en coche, pero resulta que es la misma empresa que contrataron ahora”.

“Es lamentable porque hablar de fraude le pega aún más a la política argentina y a la confianza del ciudadano. Pero como es el presidente y nadie le presta atención, pasa desapercibido”, concluyó.