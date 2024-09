El Senado aprobó por unanimidad la declaración de emergencia en Córdoba

El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley de declaración de emergencia por los incendios en Córdoba. La iniciativa había sido introducida a mano alzada en el temario de la sesión de este jueves y fue elaborada por los tres representantes de esa provincia en la Cámara alta: Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, del PRO, y Alejandra Vigo, de Unidad Federal.

En la última semana el fuego consumió 47.000 hectáreas de vegetación en Córdoba y la gravedad de la situación obligó al presidente Javier Milei a recorrer las zonas junto con el gobernador, el peronista Martín Llaryora. Este jueves los focos continuaban activos pero con menor actividad, según informó el Gobierno provincial.

La senadora Vigo, del mismo espacio político que Llaryora, pidió la palabra para anunciar que los senadores por Córdoba habían presentado un proyecto para declarar “la emergencia por estos hechos tan terribles”. Los líderes de los los bloques peronista, José Mayans; radical, Eduardo Vischi, y libertario, Ezequiel Atauche, acompañaron la moción y se autorizó a tratarla sobre tablas.

Fue el último tema en ser debatido y fue aprobado por 55 votos afirmativos, 0 negativos y 3 abstenciones. Las tres abstenciones pertenecen a tres senadores de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia y Bruno Olivera. Los otros tres que integran el bloque oficialista, Bartolomé Abdala, Juan Carlos Pagotto e Ivanna Arrascaeta, no estaban presentes al momento de la votación.

El argumento de Atauche, jefe de la bancada libertaria, fue que el proyecto no tenía asignación prespuestaria. La senadora Guadalupe Tagliaferri le contestó: “La verdad es que lamento el sincericidio, la doble vara. Acabamos de aprobar un proyecto sobre el Banco de Datos Genéticos, que yo acompañé, y establece cuatro meses para realizar el análisis genético de absolutamente todos los detenidos de la Argentina, lo cual me parece bien, y no establece ni cómo se va a financiar, ni quién lo va a financiar. Entonces, yo le sugiero al presidente de la bancada oficerista que empiece a buscar otro argumento, que probablemente sea decir la verdad, que es que los proyectos que no tienen asignación presupuestaria que le interesan al gobierno sí van a ser acompañados y para aquellos que no le interesan la excusa va a ser que no tienen partida asignada”.

Dura crítica de Juez al gobierno de Milei, al que de todas maneras apoya

El senador Juez dio la nota con su particular estilo campechano y sobre el final de la sesión, al pedir la palabra —pese a que los senadores por Córdoba habían acordado no hablar— y vociferó: “¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno nacional sepa que la estamos pasando como el culo? ¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta, los dirigentes políticos, que hay gente que perdió todo, todo?”.

El senador del PRO realizó estos cuestionamientos gritando pese a que es uno de los legisladores aliados de La Libertad Avanza y apoya los proyectos de la Casa Rosada en cada votación. “El proyecto establece un mecanismo que en la democracia es normal: que el Gobierno nacional se junte con un gobernador que no es de mi palo y que vea cómo le da una mano a la gente, que la está pasando mal. No es para recibir una cachetada en la nuca, mucho menos de este senador, que desde hace nueve meses que lo que hace es poner el pecho por este gobierno”, dijo Juez.

Finalizó diciendo que “ningún senador de Córdoba” quiso hablar en la sesión porque no querían “usar la desgracia de nuestro pueblo para sacar ventaja”, y justificó el hecho de haber pedido la palabra para hablar señalando: “Tampoco nos vamos a callar la boca y permitir que nos traten como unos imbéciles”.

JJD