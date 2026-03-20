Taiano negó haber retenido pruebas en la causa $LIBRA y defendió el avance de la investigación

El fiscal federal Eduardo Taiano respondió a los cuestionamientos surgidos en la comisión investigadora del Congreso y aseguró que no ocultó informes periciales, al tiempo que brindó detalles sobre el estado de la causa $LIBRA.

A través de un comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, el funcionario explicó el recorrido de los informes técnicos vinculados al análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la investigación. Según precisó, el 17 de noviembre de 2025 se emitió un informe preliminar elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en el que se dejaba constancia de que el trabajo se encontraba “en curso”.

Taiano remarcó que ese documento tenía carácter “orientador” y no incluía conclusiones definitivas. En ese sentido, indicó que el informe final fue remitido a la fiscalía el 13 de enero de 2026 y que se incorporó al sistema judicial el 24 de febrero, quedando a disposición de las partes antes de que se produjera la filtración pública de documentación, el 6 de marzo.

Las aclaraciones del fiscal se producen luego de que desde el ámbito legislativo se lo acusara de haber demorado o retenido información clave para la causa. Frente a esas críticas, sostuvo que el proceso siguió los tiempos técnicos correspondientes y que no hubo ocultamiento de pruebas.

El comunicado también abordó la citación de la periodista Natalia Volosin, que había generado controversia. Según explicó la fiscalía, esa medida respondió a un pedido de una de las partes querellantes ante la filtración de documentación privada de los imputados. Sin embargo, la citación fue posteriormente dejada sin efecto.

La decisión se tomó luego de que el procurador general Eduardo Casal iniciara un sumario administrativo y promoviera una investigación penal por esa presunta filtración, que quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10.

Finalmente, Taiano reafirmó su “compromiso con el avance de la investigación”, así como con el respeto de las garantías procesales y la preservación de información sensible, en un intento por llevar claridad frente a las críticas y sostener la legitimidad del proceso judicial.

CRM