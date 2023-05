Contra “Tolosa Guerra”: organizaciones oficialistas, sindicales y de izquierda anunciaron su primera marcha en bloque

Las organizaciones sociales oficialistas y de la izquierda marcharán juntas el próximo 18 de mayo a las puertas del ministerio de Desarrollo Social, en lo que será la primera movilización en conjunto desde que el Frente de Todos está en el Gobierno.

El Evita de Pérsico, el MTE de Grabois y el Polo Obrero marcharán por primera vez juntos contra el Gobierno

Más

Como anticipó hoy elDiarioAR, las agrupaciones de fuerte referencia territorial acordaron comenzar “un plan de lucha” con el reclamo principal de la emergencia alimentaria y contra el acuerdo con el FMI. La protesta quedó oficializada este jueves con una conferencia que dieron en la explanada del Obelisco dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma.

Bajo esas siglas, la jornada abarcará por primera vez las banderas del Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico; el MTE, de Juan Grabois; Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, y el trotskista Polo Obrero, referenciado en Eduardo “Chiquito” Belliboni, entre otras organizaciones.

“Estamos en un marco de unidad muy amplia de los movimientos populares. Es la más amplia que he visto y de la que he participado. Nos parece una falta de respeto que no podamos resolver el problema alimentario en nuestras organizaciones y nuestros barrios. Hay una decisión política de que eso no se resuelva y nos obliga a movilizarnos el 18 de mayo hacia Desarrollo Social, para empezar un plan de lucha hasta que se resuelva el problema alimentario”, expresó durante el encuentro de las organizaciones el secretario General de la UTEP y dirigente del Evita, Esteban “Gringo” Castro.

La diferencia con la actual titular de la cartera social, Victoria Tolosa Paz, es tan grande que desde las agrupaciones la llaman irónicamente “Tolosa Guerra”. Castro aseguró que hay sectores de la oposición y del Gobierno que tienen como único plan “profundizar un ajuste” y sostuvo que “el planteo político es seguir ajustando sobre la base de un 40% de pobres”.

“Eso es intolerable para cualquier militante popular. La unidad y la movilización en la calle se va acrecentar, no vamos a permitir que el ajuste venga de ningún lado en este país”, remarcó.

Belliboni, desde el Polo Obrero, denunció recortes en comedores populares y la pérdida del poder adquisitivo en las prestaciones sociales y salarios. “Mientras la ministra ajusta a los comedores populares y recorta la entrega de herramientas para proyectos productivos, hay un ajuste por vía inflacionaria contra todos los trabajadores”, sostuvo. Además, Belliboni advirtió que “seguirán peleando” y por eso decidieron llamar “a este plan común contra la barbarie de este ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Además de que se aumenten las partidas de alimentos que se entregan en los comedores, uno de los reclamos de las organizaciones es que la Casa Rosada dicte la emergencia alimentaria. También exigen el aumento del Potenciar Trabajo –por cuatro horas de trabajo diario el plan paga a 1,2 millones de beneficiarios $42.256 por mes–, más un medio aguinaldo o un bono para los próximos meses. Por último, piden el financiamiento para obras de integración sociourbana. Denuncian que la ministra tiene frenado expedientes con orden de pago listos por varios miles de millones de pesos.

La movilización tendrá la complejidad de que es Pérsico quien conduce la secretaría de Economía Social, la ventanilla del ministerio que administra el programa Potenciar Trabajo. La gran mayoría de las orgas oficialistas integran de un modo u otro el organigrama de la cartera con los murales de Eva Perón.

“No ponemos por delante las necesidades políticas, nos unen las necesidades de nuestros compañeros. Hay que discutir los temas importantes a resolver como la soberanía alimentaria, para que los pibes puedan comer”, dijo durante la conferencia la coordinadora nacional del MST Teresa Vive, Mónica Sulle. Indicó que “cuando hay una necesidad deben estar todas las organizaciones unidas”.

MC