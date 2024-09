Trabajadores de Intercargo hacen asambleas informativas desde las 18 en Aeroparque y desde las 20 en Ezeiza

Los trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que prestan servicios en la empresa estatal Intercargo, iniciaron a las 18 asambleas informativas de dos horas de duración en Aeroparque y harán lo mismo a partir de las 20 y en Ezeiza, en el marco del conflicto mantienen con el Gobierno nacional en demanda de una recomposición salarial.

De acuerdo a lo indicado por fuentes del sindicato, las asambleas informativas en Aeroparque se desarrollarán entre las 18 y las 20 y afectarán a los vuelos de Jetsmart, Flybondi, Latam y Gol, no así a los de Aerolíneas Argentinas, que cuenta con servicio de rampa propio. Mientras que en Ezeiza serán de 20 a 22 y afectarán a unos 9 servicios.

En Córdoba y Mendoza las asambleas serán de 23 a 1.

Durante el tiempo que duren las asambleas, los trabajadores no cargarán ni descargarán los equipajes de los aviones y no se prestará asistencia a los mismos para las partidas. En lo que hace a los aterrizajes, los pasajeros podrás ser desembarcados, pero no se entregará el equipaje.

En Ezeiza esta medida no afecta a los vuelos de Aerolíneas Argentinas, American Airlines y Flybondi, que tienen su propio servicio de rampa.

Las medidas de fuerza se registran en medio del conflicto que afecta a los gremios aeronáuticos y el Gobierno nacional, particularmente con Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo hoy los trabajadores nucleados en UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) y de APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico), firmaron hoy sus respectivos acuerdos salariales con Aerolíneas Argentinas, y quedaron al margen del conflicto.

CRM con información de la agencia NA