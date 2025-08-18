El Gobierno se enfrenta a una semana compleja en el Senado: universidades, Garrahan y decretos

Con ayuda de opositores dialoguistas, el interbloque peronista en el Senado se encamina a lograr el martes las firmas de los dictámenes del proyecto de financiamiento universitario y el que declara la emergencia en pediatría, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados.

La bancada que preside José Mayans (Formosa) tenía la intención de darle un tratamiento exprés e ir al recinto el jueves pasado. Sin embargo, no logró incentivar a tres senadores clave: los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), más el fueguino Pablo Blanco (UCR).

Por lo que Mayans debió abortar la idea de ir al hemiciclo y reemplazarla por la de convocar a los plenarios correspondientes que incluyen una comisión clave: la de Presupuesto y Hacienda que preside el libertario Ezequiel Atauche, quien no fue consultado de la acción y se quejó mediante una nota.

“Toda vez que las presidencias cabecera de ambos proyectos han convocado a reunión de comisión para este jueves, es pertinente hacerle saber que esta presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda no ha sido consultada previamente, por ende no ha dado su consentimiento para tal citación”, dijo en esa nota.

Atauche aspiraba a tener ambos debates en comisión justamente esta semana y ganar tiempo para abrir el recinto cerca de fin de mes.

No obstante, Mayans pujará por sesionar de todos modos esta semana con un temario que incluiría los decretos delegados del INTA, INTI y la disolución de Vialidad Nacional, entre otros.

En el medio, volverá a activarse la Comisión de Acuerdos, que preside Tagliaferri, para discutir acuerdos militares y le seguirá la discusión por la ampliación del Corte Suprema de Justicia en el plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales con expositores.

Con información de la agencia NA