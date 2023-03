Calendario 2023: todos los feriados nacionales y días no laborables, ¿cuál es el próximo?

El calendario 2023 cuenta con 19 días feriados: 14 de ellos son inamovibles, 2 trasladables y 3 tienen fines turísticos. Dadas las fechas de esos feriados, habrá 11 fines de semana largos en todo el año. Carnaval fue el primer fin de semana extra largo del año, y en los próximos meses vendrán 3 más de 4 días cada uno y 7 de 3 días.

El feriado de carnaval dejó un impacto económico directo de más de $106.000 millones, según CAME

El feriado de Año Nuevo fue el único que se celebró en el mes de enero y, en el segundo mes del año, los trabajadores pudieron aprovechar el de Carnaval.

Cuándo es el próximo feriado

Este viernes 24 de marzo comienza el primer fin de semana largo de 3 días: es feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria la Verdad y la Justicia.

En caso de trabajar un día feriado, los empleados deben cobrar el doble que en un día regular, a menos que el convenio de la actividad determine un beneficio mayor. Este pago adicional también aplica para el servicio doméstico.

Malvinas y Semana Santa

En abril hay 2 feriados. A principio de mes, el domingo 2, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Se trata de un feriado que beneficia únicamente a quienes trabajan esa jornada dado que no se traslada al día hábil siguiente. Esa misma semana, el jueves 6 tiene lugar el primer día no laborable del año por Semana Santa, y el viernes 7 es feriado por el mismo motivo.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, el empleador es quien decide si se trabaja o no. En caso de trabajar, el empleado debe cobrar lo mismo que en un día regular y, si no hay actividad, esa jornada de trabajo no se recupera. En general, los empleados trabajan estos días, excepto los bancarios, aquellos de la administración pública y de algunos servicios específicos.

Durante mayo y junio hay 3 feriados cada mes. El lunes 1 de mayo es feriado nacional por el Día del Trabajador. Durante este día, los comercios permanecerán cerrados. Los otros dos feriados del quinto mes del año son el jueves 25 ─Día de la Revolución de Mayo─ y el viernes 26, un feriado “puente” con fines turísticos.

Los 3 feriados de junio generan otro fin de semana extra largo. El primero es el sábado 17, por el Día del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Si bien no se traslada, el lunes 19 hay un segundo feriado puente con fines turísticos y el martes 20 de junio se celebra el Día del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano con otro feriado.

Los feriados de la segunda mitad de año

El segundo semestre del año tiene un total de 6 feriados y septiembre es el único mes que no cuenta con ninguno. El 9 de julio se celebra el Día de la Independencia Nacional y, aunque el feriado cae un domingo, no se traslada. Recién a fines de agosto llega el siguiente feriado: el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, cuya fecha es el 17 de agosto, se celebra el lunes 21 con un feriado para favorecer el turismo.

El jueves 12 de octubre es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin embargo, este feriado nacional se traslada al siguiente lunes 16. De la mano de un feriado con fines turísticos el viernes 13 de octubre, se da un nuevo feriado extra largo.

En noviembre sólo se celebra feriado nacional el lunes 20 por el Día de la Soberanía nacional y, finalmente, en diciembre hay 2 feriados: el viernes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el lunes 25 por Navidad.

ACM con información de Mi presupuesto familiar