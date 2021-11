Se habilitó el pago con QR para todas las billeteras digitales: ¿cómo funciona el sistema?

Según la nueva normativa del Banco Central de la República Argentina, podrá utilizarse cualquier billetera de bancos o fintechs en todos los negocios que aceptan pago mediante código QR. Transferencias 3.0 es un sistema que les permite a los comercios recibir pagos instantáneos, con las comisiones más bajas disponibles.

Se calcula que los pagos electrónicos crecieron en un 19% entre enero de 2016 y junio de 2021. Además, en junio de este año se realizaron 8,5 operaciones de pago electrónico por adulto, ya sea con tarjetas de débito, crédito u operaciones electrónicas, número que constituye el máximo registrado hasta el momento.

Hay billeteras digitales de bancos, como Cuenta DNI (Banco Provincia), BNA+ (Banco Nación), Modo, y Ank (Burbank), y otras de fintechs, empresas financieras tecnológicas, como Mercado Pago, Yacaré, IUDÚ, y Tap.

El pago con QR busca simplificar el pago digital y competir con el efectivo, así como formalizar un sector de la economía. La acreditación en los negocios tarda 25 segundos, con una comisión que varía entre el 0,6 y el 0,8%. Es una acreditación irrevocable, es decir, una vez cobrado el monto, este no podrá salir de la cuenta del comerciante.

La diferencia principal respecto de los pagos con tarjeta de débito es que estos se acreditan a las 24 horas; con tarjeta de crédito, en un plazo máximo de 8 a 18 días, en función del comercio.

En el caso de los usuarios, el pago con billeteras digitales que usan QR no implica ningún costo extra: no deben pagar cargos ni comisiones. Asimismo, las cuentas en billeteras digitales no tienen costos de mantenimiento, a diferencia de las bancarias.

Por otro lado, los usuarios no necesitan tener una tarjeta de débito para operar con QR; solamente alcanza con tener una cuenta en una billetera digital.

MGF