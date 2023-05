Abogada de Thelma Fardin anticipó que apelarán fallo que absolvió a Juan Darthés

Carla Junqueira, una de las abogadas de Thelma Fardin, anticipó esta tarde que apelarán el fallo que absolvió al actor Juan Darthés en la causa por violación iniciada por la actriz, y lo calificó como “conservador” y “sin perspectiva de género”.

Darthés fue absuelto en la causa por violación a Thelma Fardin en la Justicia de Brasil

Más

Durante una conferencia de prensa realizada esta tarde en la sede de Amnistía Internacional, la abogada aseguró que son “optimistas” y que “se puede recurrir a las cortes internacionales y que no es una decisión que declaró a Darthés inocente”.

De acuerdo a Junqueira, la ley brasileña exigía una prueba de acceso carnal para dar cuenta del crimen de violación. Sin embargo señaló que “cualquier acto con acceso carnal -o no-, sin consentimiento de la víctima se caracteriza como violación”.

Fardin, por su parte, afirmó que “el propio fallo dice que hubo abuso sexual” y agregó: “Mi verdad es la verdad, más allá de lo que diga el fallo”.

En ese sentido indicó que no deja de sorprenderla “la violencia de los sistemas judiciales” como el de Brasil, que “no tienen perspectiva de género”. Consideró también que buscan “perpetuar” el abuso contra los y las menores de edad y se preguntó: “¿Qué pretenden, que las víctimas se filmen mientras son abusadas?”.

Y continuó: “El cambio que hicimos es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. Por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento, patriarcal. Esto no me adoctrina a mí, por favor, que no los adoctrine a ustedes, a todas las personas que les esté pasando algo similar en este momento”.

Si bien admitió que se siente “cansada”, aseguró que no se va a “quebrar” y advirtió que “esto no se termina acá”.

De todas maneras, y debido a que el hecho sucedió en 2009 “está prescripto”, dijo la actriz, porque se lo juzga con el Código Penal de ese momento. “Parece que hay que elegir en que momento a una la abusan”, indicó Fardin, sin ocultar su fastidio. “Van a reducir el discurso a decir que fue absuelto y hay que dejar en claro que el propio fallo explica que no pueden condenarlo porque (el delito) está prescripto”, añadió.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Fardin remarcó que puede caminar “con la frente en alto, él no” en referencia a Darthés, quien está radicado en Brasil pero con este fallo está en condiciones de regresar al país.

“Eso también se va a apelar”, adelantaron desde el equipo de abogados de Fardin, durante la rueda de prensa. “Él tendrá que evaluar si le da la cara para venir sabiendo que el fallo que lo absuelve confirma que está probado el abuso”, subrayó la actriz.

Darthés fue absuelto este sábado en primera instancia del delito de violación contra Fardin en la Justicia de Brasil, según uno de sus abogados defensores. “Un miembro de nuestro equipo me informó que fue absuelto en las últimas horas. No tuvimos acceso aún al fallo porque todo está corriendo en secreto de sumario”, dijo el abogado brasileño Euro Bento Maciel, uno de los defensores de Darthés.

El letrado brasileño indicó que la fiscalía y la querella todavía pueden apelar el fallo.

El caso

El proceso judicial comenzó en diciembre de 2018 cuando la actriz presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés, por un hecho ocurrido en 2009 durante una gira de la telenovela 'Patito Feo', cuando ambos integraban el elenco: ella tenía 16 años y él 45.

En 2019, la Justicia nicaragüense abrió el proceso, en el que también participó la Justicia de Brasil, ya que el actor -oriundo de ese país- se había instalado allí tras la repercusión mediática que el tema había tomado en la Argentina.

MB con información de agencias