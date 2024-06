Acusan al periodista de internacionales Pedro Brieger de presuntos casos de acoso sexual

El periodista Alejandro Alfie publicó en la red social X una serie de testimonios que apuntan al periodista especializado en temas internacionales Pedro Brieger por acoso sexual hacia cinco mujeres. Los relatos abarcan un período de 25 años e identifican hechos cometidos entre 1994 y 2019.

Según Alfie, las víctimas incluyen a una periodista de Télam, una periodista que lo entrevistó, una columnista de género de su propio programa de radio, una alumna de la escuela de periodismo TEA y una secretaria de la Universidad de Belgrano (UB). Una vez que éstos testimonios fueron difundidos en X, algunas usuarias sumaron su propia experiencia y el grupo Periodistas Argentinas se hizo eco de las denuncias, que por el momento no fueron radicadas en sede judicial.

“La periodista Cecilia Guardati, por entonces periodista de Télam, en el año 2008 fue a cubrir a Túnez la gira de la presidenta Cristina Kirchner”, comienza Alfie el relato de uno de los casos. “'Estaba en Túnez. Nos avisaron de Presidencia que iba a hablar Cristina Kirchner, después de la cena. Brieger me dijo que no podía ir y me pidió que le pase el audio cuando volviera de ese encuentro. Como colega, yo no tenía ningún problema', dijo Guardati. 'Así que al volver de la conferencia con Cristina Kirchner, recibo otro mensaje de Brieger, pidiéndome si podía llevarle el audio a su habitación y contarle qué había dicho Cristina en esa reunión. En este tipo de viajes, la habitación se transforma en una oficina, así que jamás me imaginé lo que iba a pasar después ahí. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Entonces, ingresé y me lo encuentro a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y tapándose con una sábana masturbándose mientras me hablaba. Yo me fui inmediatamente y nunca más le volví a hablar. Imaginate que lo habían enviado a cubrir la gira de Cristina Kirchner, para la TV Pública, y él hacía esto”, me dijo Guardati“, completó.

Según narró, la periodista no hizo la denuncia porque no tomó conciencia de que era algo que se podía denunciar, además del miedo que le provocaba enfrentarse a un “periodista del poder, con vínculos políticos”. Algo similar a lo esgrimido por las otras mujeres que relataron situaciones de acoso que fueron detalladas por Alfie en X.

El periodista explicó en su hilo que la investigación comenzó después de que publicara en Clarín en octubre del año pasado sobre un juicio laboral que “un periodista de internacionales” ganó contra la TV Pública y Radio Nacional. En esa ocasión, el implicado debía ser indemnizado con $224 millones por diez años de trabajo, una cifra que los abogados de los medios públicos calificaron de “exorbitante y desproporcionada”. A raíz de ese artículo, una periodista de Télam se contactó con Alfie para relatar un episodio de acoso en un viaje a Túnez, lo que motivó el inicio de esta indagación más amplia.

Brieger negó rotundamente todas las acusaciones. “Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista”, dijo en respuesta a las preguntas de Alfie. Además, aseguró que no tiene contacto con las mujeres mencionadas y subrayó que se trata de acusaciones infundadas.

El periodista acusado también advirtió sobre posibles acciones legales si las acusaciones persisten, sugiriendo que podrían estar siendo utilizadas para desviar la atención de “otros problemas del gobierno”. “Si de todas maneras te obligan a publicarla, hagan como quieran porque la verdad siempre se impone”, afirmó Brieger.

AB/DTC