Agustina Caride, ganadora del Premio Clarín Novela con su libro "Donde retumba el silencio"

Agustina Caride ganó este martes el Premio Clarín Novela con su libro "Donde retumba el silencio", una obra en la que dos amigas se separan por cuestiones políticas.

La historia que Caride escribió en pandemia fue reconocida por el Jurado de Honor, integrado este año por tres escritores argentinos: Martín Kohan, Clara Obligado -que reside en España- y Martín Caparrós. El libro fue señalado entre un total de 976 originales presentados en el marco del certamen, escribió Verónica Abdala en Clarín. Y aquí se supo que es la historia de dos amigas que se distancian por cuestiones políticas.

Recibí nuestros newsletters

Seleccioná todos los que te interesan. Atención flotante por Alexandra Kohan

Cuchá Cuchá por Julieta Roffo

El mundo es azul como una naranja por Alfredo Grieco y Bavio

Gracias por venir por Victoria De Masi

Infusión por Javier Borelli

Justicias por Catalina De Elia

Las columnas de Abel Gilbert

Las columnas de Alejandro Galliano

Las columnas de Carolina Castro

Las columnas de Fabián Casas

Las columnas de Florencia Angilletta

Las columnas de Franco Torchia

Las columnas de Juan José Becerra

Las columnas de Luciano Lutereau

Las columnas de Romina Paula

Las columnas de Tomás Abraham

Mil lianas por Agustina Larrea

La ecuación del disfrute por Maleva

Suena el vino por Aldo Graziani

Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás suscripto En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

"A veces los hechos de la historia impactan en las vidas personales, las alteran, las transforman. La literatura lo ha contado a menudo, bajo la forma enfatizada de la irrupción: se diría que es la historia misma, o que es la política misma, lo que se mete de pronto en esas vidas y las convierte en otra cosa que lo que eran, las llevan hacia un punto que no se preveía", dijo Martín Kohan en la 24ª edición del Premio Clarín Novela 2021, que obtiene 700.000 pesos de recompensa.

Agustina Caride es la gran ganadora del Premio Clarín Novela 2021.



Se lo lleva por su obra “Donde retumba el silencio”.



📸 Tesone

Mirá la ceremonia en vivo: https://t.co/9WnAOkF2Wf pic.twitter.com/qlbZ7cR6vx — Clarín (@clarincom) 23 de noviembre de 2021

Sobre la autora

Agustina Caride es una escritora, cuentista, novelista y paisajista argentina. Nació el 28 de agosto de 1970 en Buenos Aires (Argentina) . Publicó diez en total, obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes y ganó diversos concursos.

Estudió Letras (UBA), trabajó en editoriales, organizando eventos culturales y coordinó el proyecto de LiterAr, difundiendo la literatura argentina, publicó Clarín.

Escribió una obra de teatro infantil que se presentó en el Centro Cultural Borges (2015) y en 2008 fue becada por el FNA. También dio clases de teatro, cine y literatura, y fue crítica literaria en medios de comunicación.

Su novela El ladrón de finales salió finalista en el concurso Aldea Literaria (Cántaro, 2017).

También publicó, entre otras obras, No habrá sino ausencias (Letras del Sur, 2020), Testigos invisibles (2017), Última Generación y Generación Cero (2016). También Cuando ella supo quién era Goldambeck, (2014), Cuentos con historia (2011) e Y sin embargo no llovió (2007). No habrá sino ausencias (2020) es su última novela, donde trabaja el duelo y las pérdidas: en aquel libro, una mujer reconstruye su memoria familiar a partir de la muerte de su madre y, en paralelo, se sumerge en la historia de otra que perdió a su familia en los años 70.

Hoy en día se desarrolla como correctora, coordina talleres de lectura, de escritura y gestiona encuentros literarios en Literatura Bazterrica-Caride, junto a Agustina Bazterrica, también ganadora del Premio Clarín en su edición 2017, por Cadáver Exquisito, traducida a varias lenguas.

AB con información de Clarín.