La AMIA renovó el pedido de justicia en un acto virtual por los 27 años del atentado: "No hay un solo responsable condenado"

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizó este viernes un acto virtual para conmemorar un nuevo aniversario del atentado terrorista perpetrado del 18 de julio de 1994 contra su sede de la calle Pasteur, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.

La conmemoración virtual, que se pudo seguir por la plataforma Youtube, comenzó a las 9.53, hora exacta en la cual se cometió el ataque contra el edificio de la calle Pasteur 633.

Como ya es tradicional en esta conmemoración, el sonido de la sirena dio inicio formal al acto, tras lo cual se mencionaron los nombres de las 85 personas que fueron asesinadas en el atentado, y se compartieron breves testimonios de 12 sobrevivientes y de 27 familiares de víctimas fatales.

Escuchamos a familiares de personas que fueron asesinadas por la explosión de la bomba, 27 años atrás. Ellos esperan un acto de justicia que repare, en parte, el sufrimiento con el que conviven desde hace más de un cuarto de siglo.

Posteriormente, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, renovó el reclamo de "justicia y castigo a los culpables" del atentado terrorista perpetrado contra la mutual judía.

"La causa de AMIA es una dolorosa herida que no puede cicatrizar. La denuncia de impunidad que nos ahoga es una bandera que seguiremos alzando hasta que la justicia se haga presente. A 27 años genera estremecimiento repetir el mismo reclamo. No debemos aceptar como natural esta realidad atroz. Nuestra sociedad no puede permitir que la impunidad se imponga", apuntó Eichbaum.

La indiferencia cada vez mayor "nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para que las exigencias sean escuchadas y atendidas para las autoridades. Por el atentado de la AMIA no hay un solo responsable condenado. Nos duele la indiferencia del Estado", denunció el presidente de la AMIA.

Discurso de Ariel Eichbaum: "La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea, cada año, escuchada y atendida por las autoridades".

El público participó en la conmemoración a través de fotos que fueron enviando (mediante una web y por la red social Instagram), a las que se les aplicó un filtro diseñado especialmente para este aniversario.

Si bien el aniversario del atentado es el próximo domingo 18, la recordación fue este viernes, para "fomentar una mayor participación de la sociedad", según se explicó desde AMIA.

“Tal como sucedió el año pasado, la situación sanitaria no permite congregarnos frente a las puertas de nuestra institución. De todos modos, el pedido de Justicia, el recuerdo a las personas que fueron asesinadas, y la denuncia contra la impunidad vigente se harán oír con la misma fuerza y determinación de siempre”, señaló el titular de la AMIA a través de un comunicado.

