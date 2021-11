Arrancó la vacunación con la tercera dosis: quiénes las reciben y qué vacunas se aplican según cada esquema

El Ministerio de Salud de la Nación, en acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), definió la vacunación con una dosis adicional contra el coronavirus en inmunosuprimidos y personas de 50 años o mayores que hayan recibido esquema primario con vacuna inactivada. La semana pasada en Buenos Aires, se enviaron más de medio millón de turnos para tercera dosis de las inyecciones. Las citaciones ingresaron como notificaciones en celulares y mails en bandeja de entrada y, con ellas, las dudas en torno a su aplicación: "¿Qué vacuna corresponde según cada esquema?";"¿Por qué todavía no me llegó el turno?".

En principio, es importante diferenciar la "dosis adicional" de una vacuna de la "dosis de refuerzo" (también conocida como booster). Y así lo explica de forma clara el Ministerio de Salud de la Nación. La administración de una dosis adicional ocurre como parte del esquema primario, cuando la respuesta inmune inicial es probablemente insuficiente. Otras vacunas con esquema primario de 3 dosis son, por ejemplo, la vacuna quíntuple y la vacuna contra la Polio.

Por su parte, la dosis de refuerzo o booster, es la administración de una dosis de vacuna luego de un esquema primario con respuesta inmunológica inicial suficiente, teniendo en cuenta la posible disminución de la respuesta en el tiempo. Se aplica periódicamente con un intervalo que no suele ser menor a los 6 meses. Otras vacunas con refuerzo son, por ejemplo, la triple viral y la doble bacteriana.

"Vamos a dar una dosis adicional a poblaciones que son inmunocomprometidos mayores de 3 años que hayan iniciado la vacunación con cualquier esquema y mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm. De todos modos, el 2022 será el año de los refuerzos, y comenzarán a recibirlos las personas que hayan completado un año de la aplicación de la primera dosis, como el personal de salud", había señalado Vizzotti en la rueda de prensa en Casa de Gobierno. Dentro del público objetivo a recibir la inyección se encuentran:

Personas con inmunocompromiso, independientemente del esquema primario recibido

Tratamiento oncológico para tumores sólidos y onco-hematológicos.

Receptores de trasplante de órgano sólido en tratamiento inmunosupresor.

Receptores de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en los últimos 2 años o en tratamiento inmunosupresor

Inmunodeficiencia primaria moderada o grave

Personas viviendo con VIH

Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas o medicación inmunosupresora

Al momento de la vacunación las personas con inmunocompromiso deberán presentar prescripción médica, aclaran desde la cartera de Salud.

Personas de 50 años o mayores que hayan recibido un esquema primario de vacuna a virus inactivado

Personas con inmunocompromiso de 18 años y más: se utilizarán esquemas homólogos o heterólogos aplicando una tercera dosis de vacuna Sputnik V componente 1 o AstraZeneca en personas entre 18 y 39 años y AstraZeneca en personas de 40 años o más.

Personas inmunocomprometidas de 3 a 17 años: deberán utilizarse las vacunas que estén autorizadas para la edad.

Personas de 50 años o mayores con esquema primario de vacuna a virus inactivado contra COVID-19: se priorizará una dosis adicional heteróloga, priorizando vacunas de virus no replicativos, según disponibilidad.

Intervalo entre dosis

El intervalo mínimo de aplicación de la dosis adicional, en todos los casos, será no inferior a 4 semanas desde la aplicación de la última dosis.

La distribución de las vacunas está sujeta a cada jurisdicción

"¿Por qué si cumplo con los requisitos, todavía no llegó mi turno?"; "Me llegó el turno, pero no me corresponde la aplicación, ¿qué hago?", son algunas de las inquietudes entre las personas que aguardan avanzar en el plan de inmunización.

Fuentes cercanas al Ministerio de Salud de la Nación indicaron a elDiarioAR que "la logística de aplicación depende exclusivamente de las jurisdicciones". Una vez que las vacunas se reparten desde Nación, "los criterios ya son de cada jurisdicción, entendiendo que deberían hacerlo en consecuencia con la logística establecida".

Por ejemplo, desde la cartera sanitaria de la provincia de Tucumán, señalaron a este medio que la distribución de terceras dosis "se está cumpliendo en consonancia con lo anunciado por Nación". Sin embargo, desde el viernes pasado los mayores de 70 años sin comorbilidades ya pueden anotarse para recibir una tercera dosis de AstraZeneca que se empezó a aplicar esta semana. Desde este lunes, "también estamos aplicando tercera dosis al personal de Salud público y privado", apuntaron.

EMERGENCIAS 107: Vacunan con tercera dosis a mayores de 70 años https://t.co/DWsD7DO0Mx pic.twitter.com/Oi4tkgBPC0 — SALUD PUBLICA TUC (@MSALUDTUC) 8 de noviembre de 2021

En la provincia de Buenos Aires, donde respetan los lineamientos de Nación, Salud habilitó un número de WhatsApp (221 4288182) para todas las personas que ya hayan recibido la citación y presenten dudas al respecto.

"Estimadx, esta es la línea de atención de la Provincia de Buenos Aires exclusiva para consultas referidas a la 3° dosis", es el mensaje automático que se recibe al escribirle y detalla: "Población priorizada: Mayores de 50 años vacunadxs con Sinopharm y personas mayores de 18 años con compromiso inmunológico. Vacuna asignada: Astrazeneca. Periodo interdosis: 8 semanas aproximadamente. El turno estará vigente por 15 días".

Además, agrega que "toda la ciudadanía recibirá una vacuna de refuerzo; los turnos se asignarán a partir de Diciembre, comenzando con el personal de Salud".

AB