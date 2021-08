Lacalle Pou, el primer presidente de la región en recibir la tercera dosis contra el coronavirus

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se convirtió este sábado en el primer mandatario de la región en recibir una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

En la sede del Círculo Católico de Montevideo y con una vestimenta inusualmente casual por su cargo, Lacalle Pou recibió una dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer.

El mandatario había recibido antes dos dosis de Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, el 29 de marzo y el 26 de abril, en ambos casos en el Hospital Maciel.

"¡Tercera dosis! Una vez más, gracias a todo el equipo de vacunación de nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes", escribió Lacalle Pou en su Twitter, al que subió además dos fotos.

Tercera dosis! Una vez más, gracias a todo el equipo de vacunación de nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes.#UruguaySeVacuna pic.twitter.com/xxVHZ70uuW — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 28 de agosto de 2021

Otro mandatario a quien ya le aplicaron la tercera dosis es el de Israel, Isaac Herzog, ya a fines de julio y como lanzamiento de una campaña de su país para dar dosis de refuerzo a las personas mayores de 60 años.

Según el monitor de vacunas del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay ya se aplicaron 5.484.963 de dosis: 2.657.248 de la primera (que corresponde al 75% de la población), 2.495.797 de la segunda (70, 44%) y 331.918 de la tercera.

Uruguay es uno de los cinco países que ya empezaron a administrar terceras dosis. Los otros cuatro son Turquía, Israel, Chile y Hungría.

Pero en septiembre se sumarán a esa modalidad Francia, Alemania y Brasil, en base al temor que genera la ola de contagios que desató la variante Delta, y desde el 20 del mes próximo hará lo propio Estados Unidos.

Es muy probable que se sumen luego Reino Unido y China.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, sigue pidiendo a todos los Estados que no administren una tercera dosis de refuerzo -para la que además no hay además evidencia científica que avalen su eficacia- y que redirijan esas vacunas a los países que apenas inmunizaron a un número muy pequeño de su población, principalmente porque no logran a acceder a estos medicamentos.

Uruguay habilita desde el 1 de septiembre la entrada de extranjeros propietarios

Por otra parte, este sábado se informó que Uruguay abrirá desde el próximo miércoles sus fronteras a los extranjeros que tengan propiedades en el país, quienes podrán entrar con familiares de hasta segundo grado, pero todos con certificado de vacunación contra Covid-19 y un test PCR negativo.

La novedad y las condiciones están contenidas en un decreto de la Presidencia que, según los diarios El País y La República, será comunicado en las próximas horas a los puestos fronterizos.

El texto que firmó el presidente Lacalle Pou permite entrar a “propietarios y titulares de participación sociales o acciones de personas jurídicas y beneficiarios finales de las mismas de bienes inmuebles” en territorio uruguayo, que puedan acreditar ser dueños.

“Quienes entren al país amparados en esta nueva excepcionalidad deberán presentar un test PCR negativo a Covid-19, y al séptimo día de su estadía en Uruguay acreditar un nuevo test negativo. En ambos casos, el costo del estudio corre por cuenta del extranjero”, sostiene el texto.

Además, al ingresar al país, en los pasos fronterizos se les entregará un formulario en el que deberán detallar sus datos y acreditar la propiedad que poseen, además de presentar el certificado de vacunación, sea de única dosis o de dos dosis.

Esta inmunización debe haber sido “dentro de los últimos seis meses previos al embarque o arribo al país y cumplidos los plazos de espera respectivos para lograr la inmunidad efectiva”, agrega el decreto.

Los departamentos uruguayos de Maldonado, Rocha, Colonia y Canelones son los que registran mayor presencia de extranjeros con propiedades.

La medida de Lacalle Pou se sustenta en la marcada baja de contagios en Uruguay, que ya vacunó a poco menos del 75% de su población.

Uruguay suma más de 385.000 casos y de 6.000 muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

