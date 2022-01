Moderna inicia los ensayos clínicos de la vacuna contra la variante ómicron

La farmacéutica Moderna anunció este miércoles que comenzó los ensayos clínicos en la segunda fase de su estudio de una dosis de refuerzo de su vacuna específica para combatir la variante ómicron del covid-19.

En un comunicado, Moderna explicó que la segunda fase del estudio incluirá, por una parte, a unos 300 participantes que ya recibieron dos dosis de la vacuna y, por otra parte, a otros 300 sujetos con la pauta completa y una dosis de refuerzo.

Por otra parte, sobre la efectividad de la actual vacuna, Moderna indicó que según un estudio la neutralización de ómicron seis meses después de la tercera dosis de 50 microgramos de la vacuna mRNA-1273 disminuyó, pero permaneció detectable en todos los participantes en la prueba.

"Nos tranquiliza la persistencia de anticuerpos contra ómicron seis meses después del refuerzo de 50 microgramos de ARNm-1273 actualmente autorizado", subrayó el máximo ejecutivo de la farmacéutica, Stéphane Bancel, que destacó la importancia de un refuerzo dirigido específicamente al ómicron por la amenaza a largo plazo demostrada por la variante de evadir las defensas inmunitarias.

Según los datos publicados por la revista The New England Journal of Medicine, 29 días después de recibir la dosis de refuerzo de Moderna contra el covid, se registró un declive de hasta 6,3 veces de la neutralización de la variante ómicron con respecto a su capacidad máxima, aunque los anticuerpos seguían siendo detectados en todos los participantes.

Esta neutralización sólo disminuía 2,3 veces cuando se trataba de la cepa original del virus.

Las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron el martes el comienzo de una prueba clínica de una vacuna modificada contra el covid-19 que podría proteger contra la variante ómicron del coronavirus.

El comunicado de estas dos firmas indica que se esperan que los resultados iniciales del estudio, que incluirá a 1.420 voluntarios con edades entre 18 y 55 años, estén disponibles en la primera mitad de este año.

"Seguimos manteniendo un diálogo abierto con las autoridades sanitarias acerca de una vacuna actualizada y datos continuos de la vacuna disponible actualmente, incluido lo que las autoridades requieran", señaló Pfizer en un mensaje.

Con información de EFE.

IG