Desde Nación sugieren seguir la evolución de Ómicron en Córdoba para determinar lo que ocurrirá en el resto del país: cómo es el comportamiento del virus en la provincia

Ayer miércoles 5 de enero, el Gobierno de Córdoba confirmó 14.974 casos nuevos de Covid-19 en esta provincia en un solo día; y un total de 635.724 infectados desde que se inició la pandemia. También informó que hubo seis muertes por esta enfermedad y que “el nivel de ocupación de camas críticas para adultos pacientes Covid-19 es del 14,8% y con asistencia respiratoria mecánica es de 6,9%”.

Ante el pico de contagios, Córdoba suma laboratorios privados y farmacias a los centros de testeos

Para el Ministerio de Salud de la Nación, la cifra de contagiados, fue levemente superior para el miércoles en Córdoba: 15.253 nuevos infectados. Esa diferencia de 279 personas se debe a que son pacientes con domicilio legal en esta provincia, pero que residen en otros distritos.

Las cifras de contagio y principalmente de ocupación de camas ocupadas con pacientes Covid prendió las luces de alerta en el Gobierno nacional: “Lo que sucede en Córdoba, porque fue la que concentró la mayor cantidad de Ómicron desde un principio, es un modelo experimental. Lo que pase en Córdoba tiene que ser mirado porque va a replicar en CABA una semana o 10 días después, y en el AMBA dos semanas después. En el resto del país, se va a ver el mismo fenómeno dentro de tres semanas”, advirtió el médico clínico Luis Cámera, integrante del Comité Asesor de Presidencia.

Cámera, quien trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, le dijo a elDiarioAR que “el pico de infectados en el país puede llegar en la tercera semana de enero; cuando Córdoba comience a bajar sus casos. Por eso hay que ver la evolución de Córdoba”.

Los datos dados a conocer por el Gobierno cordobés, si bien sirven para evaluar lo que ocurrirá en el resto de Argentina en un plazo que va desde los 10 a los 30 días; no son alarmistas: de los seis pacientes fallecidos, uno es un hombre de 42 años de la ciudad de Jesús María; hay dos mujeres de 67 y 79 años, también de la misma ciudad; otra mujer de 83 años de Mendiolaza; otra de 89, de Río Ceballos; y una de esta Capital de 94 años. Todas las muertes ocurrieron a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y la mayoría, personas de más de 75 años de edad.

Respecto de la ocupación de camas críticas para pacientes adultos Covid-19, se encuentran internadas 520 personas, lo que representa el 14,8% del total de camas en esta provincia. Y de ese total de internados, sólo 36 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa sólo el 6,9% del total.

Más testeos

El pasado lunes 3 de enero, golpeado por las cifras de pacientes que crecen exponencialmente, el gobernador Juan Schiaretti dio un manotazo de ahogado y anunció que desde el lunes 10 se incorporarán al sistema de monitoreo de Covid, 53 farmacias y 120 laboratorios de la Capital y el interior, donde se realizarán hisopados para descomprimir los cuellos de botella que se forman diariamente con colas de hasta 10 horas de espera. Ese día hubo 7.075 nuevos casos de Covid; el domingo 2 de enero, se registró casi la mitad: 3.601 casos.

Mientras que el martes 4 de enero, la administración Schiaretti confirmó 12.089 casos nuevos de Covid-19 en un solo día; con cuatro fallecidos y “el nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 es de 14,3% y con asistencia respiratoria mecánica es de 7,6%”.

El Caso 0 en la provincia de Córdoba de la nueva cepa Ómicron llegó el 1 de diciembre, proveniente desde Dubái, la ciudad más importante de los Emiratos Arabes Unidos. El viajero se alojó en su casa de Colonia Caroya, una ciudad que está pegada a Jesús María -las separa una avenida- y ambas están ubicadas a 49 kilómetros de esta Capital. El 8 de diciembre, el hombre se hisopó porque presentó síntomas compatibles con Covid: también se contagiaron nueve familiares y amigos; entonces el Ministerio de Salud de Córdoba dispuso un operativo que incluyó el aislamiento de 78 habitantes de la zona. El brote quedó encapsulado y no hubo circulación comunitaria.

21,78% en 39 días

La medianoche del 27 de noviembre de 2021, Córdoba presentó un acumulado de 522.017 casos; mientras que ayer, debido al desembarco de Ómicron, la cifra trepó a 635.724 casos: 113.707 casos en sólo 39 días; un crecimiento del 21,78%.

Pero el martes 7 de diciembre la cena de egresados de la escuela “Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús” de esta Capital, al que asistieron egresados de otros tres colegios provocaron el mayor brote de la provincia: 110 infectados y 800 aislados. La hermana de uno de los egresados había regresado de EE.UU. A raíz de este brote, la situación se descontroló y 34 días después del Caso 0, Córdoba presentó ayer miércoles 14.974 casos en un solo día según las estadísticas de la Provincia de Córdoba, o 15.253 infectados según la Nación.

“Ómicron evade las vacunas, pero tiene una tasa de letalidad baja. A eso hay que agregarle que encontró a la población vacunada, o sea, se va a contagiar, pero los síntomas no serán letales; puede ser como una gripe o un resfrío fuerte. No va a tomar los pulmones, ni generar neumonía que lleve a la muerte. El trío de Delta-Manaos-Andina fue definitivamente peor, y atacaba principalmente a no vacunados y vacunados con una sola dosis. El nivel de letalidad de estas tres cepas es mucho más alto que el de Ómicron, y atacó con mayor virulencia a franjas etarias menores, bajó la contagiosidad y letalidad unos 15 años, fue muy grave”, detalló Cámera.

Para este especialista del Hospital Italiano y asesor de la Nación, Ómicron se impuso a las otras cepas “como la cepa Inglesa, que se la conoce también como Alfa o Kent; y a Delta; porque hubo una competencia ecológica. El virus fuerte mató al más débil, se impuso. Así pasó con la Delta que se impuso sobre la Alfa; y ahora Ómicron le está ganando terreno a Delta. Delta apareció en mayo y recién comenzó a crecer en noviembre ¿por qué demoró?, por las vacunas, sólo atacaba a los no vacunados y a los que tenían una dosis. ¿Es letal?, es letal; pero con las dos dosis pierde poder de daño. Pero vino Ómicron y aplastó a Delta, pero evade con facilidad a las vacunas. Lo bueno, es que la letalidad es baja. Ómicron es un coronavirus más benigno, vamos a tener muchos casos, con el pico dentro de tres semanas, fines de enero, principios de febrero, a nivel país. Pero todos tendremos el mismo virus, Ómicron ¿Cuál es la salida? La misma desde el principio: barbijo y vacunas”.

Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas e investigador del CONICET, coincidió con Cámara sobre la situación del país y la importancia de observar lo que sucede en Córdoba, para preveer el futuro: “Aquí podrían comenzar a bajar los casos, y en el AMBA podría replicarse lo que sucede en Córdoba recién dentro de 10 o 12 días”; señaló; a la vez que advirtió que “en las ciudades grandes no vamos a tener UTIs colapsadas ni falta de respiradores, si bien vemos un aumento importante de pacientes en camas críticas, el número es mucho menor para quienes necesitan ventilación mecánica”.

El especialista del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advirtió que “vemos poco aumento de la ventilación mecánica porque eso es lo mismo que se ha visto en otros países, no suele ser tan frecuente el distrés respiratorio (dificultad para respirar) con Ómicron, y eso explicaría el menor aumento del uso de ventilación mecánica, pero no necesariamente implica que el número de casos en UCIs sean menos graves, se pueden complicar por otras cosas; puede haber otro tipo de complicaciones que no tiene que ver únicamente con lo respiratorio. Sabemos que Ómicron es un poco más leve, sabemos que genera distrés respiratorio con menor frecuencia, pero no quiere decir que todos esos internados sean más leves por ser Ómicron, sino porque ahí también estamos viendo un efecto importante de las vacunas, nunca habíamos tenido una ola de esta magnitud, luego de haber vacunado a la enorme mayoría de los adultos”.

Quiroga mostró optimismo respecto de la llegada al pico de contagios y su posterior descenso: “Con un 15% al 25% de la población infectada con Ómicron, los casos comenzarían a bajar. A un ritmo de 80 mil casos diarios certificados por estadísticas y cuya cifra oculta puede llegar a los 300 mil; en unas dos semanas o tres, podríamos llegar al pico y ahí estar viendo cómo comienza la curva descendiente a nivel nacional”.

Los turistas

Luis Cámera advirtió que el tránsito de turistas también atentará contra el control de la pandemia: “Hay un salto de números que asusta, desde el viernes 31 de diciembre al lunes 3 de enero. Es que la gente no se hisopó y se fue de vacaciones o a pasar el Año Nuevo, y se llevaron el virus. En la Costa no se puede creer lo que se ve, la gente apiñada en la playa. Pinamar tiene 70% de positividad. Y ustedes que son festivaleros van a tener un alto movimiento de virus”.

Esta noche, precisamente comienza en Jesús María, la 56ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore, donde está previsto que asistan unas 15 mil personas por noche -el predio tiene habilitadas 25 mil plazas- , hasta su finalización el 17 de enero. Para asistir al espectáculo es obligatorio presentar el pase sanitario o el carnet de vacunación con dos dosis colocadas al menos 14 días antes del evento.

Entre el 22 y el 30 de enero se desarrollará el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Mientras que el Cosquín Rock irá el 12 y 13 de febrero en la comuna de Santa María de Punilla. Los tres eventos principales, traerán miles de turistas de todo el país; además de que Villa Carlos Paz es la ciudad que concentra mayor cantidad de visitantes en verano.

Por su parte, Rodrigo Quiroga, también alertó sobre los contagios que se dispararán en verano: “El riesgo es proporcional a nuestra actividad social. Habrá muchos contagios entre jóvenes, más que entre adultos y niños”. Respecto de la situación en los centros turísticos de la Costa, las sierras cordobesas, Cuyo, la Patagonia o el NOA, Quiroga dijo que “podría colapsar la situación en centros de atención primaria de salud”.

La evolución

Luis Cámera señaló que “la cepa Ómicron es un fenómeno raro. No es Covid-19; es Covid-21; es una cosa distinta. Es altamente transmisible. La enfermedad es más rápida, aparece al segundo día. Y los pacientes no aparecen como los enfermos de la primera ola; sino presentan síntomas de portadores. El período de limpieza también es más rápido, por eso se busca acortar el aislamiento”.

Las estadísticas del Laboratorio Central de Córdoba ratifican la posición de Cámera y Quiroga sobre el comportamiento de la nueva cepa:

-1 de diciembre de 2021, cuando llegó el Caso 0 a Colonia Caroya: “Se confirmaron 104 casos nuevos de Covid-19 en la provincia de Córdoba y ningún fallecimiento por esta causa”. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 fue de 0,5% -21 pacientes-; y con asistencia respiratoria mecánica, el 14,2% de ese total: tres pacientes.

-5 de diciembre de 2021: “Se confirmaron 63 casos nuevos de Covid-19 en la provincia de Córdoba y ningún fallecimiento por esta causa”. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 fue de 0,6% -20 pacientes-; y con asistencia respiratoria mecánica, el 20% de ese total: cuatro pacientes.

-10 de diciembre de 2021, cuando ya llegó Ómicron a esta Capital a través de la cena/fiesta de cuatro colegios secundarios: “Se confirmaron 164 casos nuevos de Covid-19 en la provincia de Córdoba y ningún fallecimiento por esta causa”. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 fue de 0,8% -28 pacientes-; y con asistencia respiratoria mecánica, el 17,9% de ese total: cinco pacientes.

-15 de diciembre de 2021: “Se confirmaron 520 casos nuevos de Covid-19 en la provincia de Córdoba y una muerte por esta causa”. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 fue de 1,1% -41 pacientes-; y con asistencia respiratoria mecánica, el 26,8% de ese total: 11 pacientes.

-20 de diciembre de 2021: “Se confirmaron 696 casos nuevos de Covid-19 en la provincia de Córdoba y ningún fallecimiento por esta causa”. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 fue de 1,5% -52 pacientes-; y con asistencia respiratoria mecánica, el 30,8% de ese total: 16 pacientes.

-25 de diciembre de 2021, luego de la cena de Nochebuena: “Se confirmaron 2.798 casos nuevos de Covid-19 en la provincia de Córdoba y ningún fallecimiento por esta causa”. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 fue de 2,1% -72 pacientes-; y con asistencia respiratoria mecánica, el 18,1% de ese total: 13 pacientes.

-1 de enero de 2022, luego de la cena de Año Nuevo: “Se confirmaron 4.409 casos nuevos de Covid-19 en la provincia de Córdoba y ningún fallecimiento por esta causa”. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 fue de 7,9% -278 pacientes-; y con asistencia respiratoria mecánica, el 7,6% de ese total: 21 pacientes.

-5 de enero de 2022: “Se confirmaron 14.974 casos nuevos de Covid-19 en la provincia de Córdoba y seis muertes por esta causa”. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 fue de 14,8% -520 pacientes-; y con asistencia respiratoria mecánica, el 6,9% de ese total: 36 pacientes.

GM