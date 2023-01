Crimen de Báez Sosa: hoy habla al Tribunal el abogado defensor de los imputados y expondrá los fundamentos en la segunda jornada de alegatos

En el segundo día de alegatos, es el turno de Hugo Tomei, abogado defensor de los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero a la salida del boliche “Le Brique” de Villa Gesell, quien expondrá hoy sus fundamentos, luego de que la fiscalía y el particular damnificado pidieran ayer la pena de prisión perpetua para todos los acusados.

La Fiscalía y la querella pidieron la prisión perpetua para los ocho acusados del crimen de Fernando

Más

La audiencia arranca a las 12 en el Tribunal de Dolores, donde se lleva a cabo el juicio por el crimen de Báez Sosa. Si la estrategia de Tomei consistía en aducir que sus asistidos estaban borrachos al momento del ataque, los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa y la Fiscalía, se adelantaron. También desvirtuaron la posibilidad de que Tomei plantee un cambio de calificación a homicidio en riña o preterintencional.

Fabián Améndola, uno de los abogados que representa a los padres de Báez Sosa, aseguró ayer que este caso no se encuadra en el delito de homicidio en riña, un delito que prevé hasta seis años de prisión y que no requiere que el autor esté identificado. Tampoco cabería la figura de homicidio preterintencional, que sí pide autor material, otra variable que prevé un máximo de seis años de prisión, corresponde para aquel que es consciente de querer causar un daño aunque no a tal punto de provocar la muerte.

Sobre el consumo de alcohol, asunto que señalaron tres de los cinco imputados que pidieron la palabra, Améndola aseguró que ya no hay forma de probar de parte de la defensa un posible estado de ebriedad de parte de los imputados dado que “antes, durante y después se mostraron en perfecto estado de conciencia”.

En tanto, se espera que al finalizar los alegatos los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- o algunos de ellos digan sus “últimas palabras” al igual que los padres del joven estudiante de abogacía asesinado.

Las denominadas “últimas palabras” son una garantía prevista en el artículo 368 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece que, como último acto, el presidente o la presidenta del tribunal “preguntará a la persona imputada, bajo sanción de nulidad, si tiene algo que manifestar” y luego “cerrará el debate”.

En los casos de Viollaz, Benicelli y Comelli, será además la posibilidad de decir algo por primera vez desde que el juicio se puso en marcha el último 2 de enero, ya que son los únicos tres acusados que no rompieron su silencio durante las 13 jornadas de testimonios.

Como familiares de la víctima, también estarán en condiciones de decir unas últimas palabras los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, aunque en su caso deberán solicitarlo sus representantes en calidad de particular damnificado, Burlando y Améndola.

La instancia será transmitida por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, como ocurrió con la apertura del juicio y con el primer día de alegatos.

Ayer, tanto el Ministerio Público Fiscal y los abogados de la familia Báez Sosa coincidieron en pedir la prisión perpetua para los ocho acusados al considerarlos coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” en concurso ideal con las “lesiones leves” por la golpiza a los amigos de la víctima.

En su alegato, Dávila aseguró que los ocho imputados son “coautores” del homicidio porque tuvieron “el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito”.

De esta manera, el fiscal ratificó la acusación que postuló al comenzar el juicio el 2 de este mes, al afirmar que todos los imputados tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía.

Al igual que en las audiencias anteriores, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, estuvieron presentes durante toda la jornada que continuó por la tarde con los alegatos de sus abogados Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola.

Burlando adhirió al pedido de la fiscalía, sostuvo que “todos” los imputados tuvieron la “voluntad de matar” y planearon una “cacería humana”, mientras que la víctima fue “fusilada a golpes y patadas”.

VDM con información de NA y Télam.