Un cura reveló que César Sena le contó que sabía de la muerte de Cecilia, aunque no confesó

El cura párroco que visitó a César Sena en la comisaría en la que está detenido en la ciudad de Resistencia, reveló que el joven le contó que él sabía que a Cecilia Strzyzowski la habían matado. Sin embargo, habría dicho que no fue él quien cometió el crimen, aunque tampoco dijo quién fue.

Rafael Del Blanco de la iglesia de la Santísima Trinidad, quien visitó a Sena en la Comisaría sexta de la localidad chaqueña, aclaró que su encuentro con el joven imputado por el femicidio de su esposa no fue una confesión. Además, remarcó que si Sena hubiese confesado el crimen, él le hubiera dado como penitencia que lo declarara a la justicia.

“Si admitía la culpa le iba a dar de penitencia la confesión del delito ante la Justicia. Pero no fue confesión y desistí que fuera una confesión porque me di cuenta que no estaba dispuesto a contar la verdad y la confesión es para contar la verdad ya que es la única forma de dar la absolución”, explicó Del Blanco.

El religioso comentó en una conversación radial que César se preguntó si en algún momento podrá perdonar a la madre por lo que le hizo. Al ser consultado sobre qué fue lo que habría hecho Marcela Acuña, el párroco apuntó que César “no me dijo directamente que ella fue”.

“Me contó que sabía que a Cecilia la habían matado aunque se desligó de esa responsabilidad, pero intuyo que él está haciendo responsable a la madre. Creo que a Cecilia la mataron y la hicieron desaparecer pero los indicios están y luego irán a un juicio por jurado y el jurado no los va a perdonar. Repugna en la consciencia lo que hicieron”, agregó el cura.

Además, el sacerdote agregó que no vio a Sena en “ningún momento arrepentido”, sino que lo vio “amargado y triste, pero no me animo a decir angustiado por la situación de la desaparición de Cecilia”.

Del Blanco recordó que César Sena viajó junto a sus padres a Roma en 2018 y se encontraron con el Papa Francisco, en un momento en el que el sumo pontífice recibió a dirigentes de movimientos sociales.

Marcela Acuña declaró y sigue en huelga de hambre

Acuña, exprecandidata a intendenta de Resistencia, actualmente detenida en esta causa, declaró este miércoles ante los fiscales que investigan el hecho, tras lo cual fue nuevamente trasladada a su lugar de detención en el Departamento de Violencia Familiar y de Género de la policía chaqueña, donde lleva adelante una huelga de hambre.

Luego de permanecer tres horas en la sede fiscal, Acuña fue retirada a las 13 en una camioneta de la policía provincial, custodiada por otros dos vehículos de la fuerza, que a su vez estaban escoltados por efectivos de a pie, con cascos y escudos.

La imputada fue llevada de regreso a su celda entre gritos de “asesina” y “prisión perpetua” por parte de vecinos que se acercaron a la fiscalía. Su abogado, Juan Carlos Saife, dijo a la prensa que Acuña sigue en huelga de hambre y que la defensa apunta a demostrar que ni ella ni su marido, Emerenciano Sena, a quien también representa, tuvieron que ver con el femicidio de Cecilia.

Consultado sobre si solicitó la prisión domiciliaria de la mujer, Saife dijo que no y, al referirse al estado de ánimo de Acuña, expresó: “Bien no puede estar de ánimo, imagínese con la situación nadie puede estar tranquila o bien de ánimo”. La exprecandidata pidió declarar ante el Equipo Fiscal Especial (EFE), por lo que fue conducida a la sede judicial esta mañana.

Tanto a Acuña, como a su esposo y a su hijo se les imputa el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautor”, aunque al esposo de la víctima se le suma el agravante del “vínculo y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)”.

En la misma causa están detenidos como presuntos partícipes de ese hecho otros cuatro acusados vinculados a los Sena.

Ayer martes, Emerenciano Sena pidió declarar por primera vez ante los fiscales para poder decir “su verdad”, y asguró ser “inocente” y “ajeno a los hechos que se investigan”. Ese mismo día y a instancias de los dichos de otro detenido, Gustavo Obregón, los investigadores hallaron nuevos restos óseos triturados y un dije en forma de cruz -similar al que usaba Cecilia- en el interior de una bolsa hallada en el lecho del río Tragadero, lindero a la chanchería de la familia Sena.

La clave para llegar al lugar fue la declaración de Obregón ante los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez, en lo que algunos interpretaron como el quiebre del “pacto de silencio” que mantenían los sospechosos.

Obregón es el marido de Fabiana González -también detenida por el caso-, asistente personal del matrimonio de Sena y Acuña, y declaró que arrojó bolsas en el lecho del río Tragadero a pedido de Sena, pero que nunca supo el contenido. Los restos óseos aparentemente triturados, fueron enviados al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Chaco, mientras que el amuleto y otros elementos también fueron remitidos a pericias antes de ser exhibidos a la familia de Cecilia.

Strzyzowski fue vista por última vez el día viernes 2 de junio de 2023, cuando ingresaba al domicilio de los Sena en Resistencia. Para los fiscales, Sena padre, Acuña, su hijo César, González y Obregón tuvieron un rol directo en la desaparición de la joven, ya que para ellos todos estuvieron en el lugar de los hechos, donde sospechan que ocurrió un ataque vinculado a una discusión por dinero en el marco del divorcio que encaraban el menor de los Sena y Cecilia.

LC con información de agencias