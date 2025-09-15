Día Internacional de la Democracia: ¿por qué se celebra cada 15 de septiembre?

El 15 de septiembre marca una fecha significativa en el calendario global: es el Día Internacional de la Democracia, una ocasión dedicada a fortalecer y promover el sistema de gobierno democrático en todo el mundo. Desde su designación por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 2007, este día subraya la importancia de la democracia como el sistema político más avanzado y participativo frente a otras formas de gobierno.

La democracia no solo es un proceso en constante evolución, sino también un objetivo por el cual vale la pena luchar. Es fundamental para garantizar los derechos humanos, la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos. Solo a través del compromiso y el apoyo activo de la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad civil, este ideal puede materializarse y beneficiar a personas de todas las naciones.

Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión. Reconocida como un derecho humano básico por la Declaración Universal de Derechos Humanos, este derecho es crucial para el desarrollo de sociedades libres y abiertas. Permite a los individuos expresar sus opiniones, recibir y difundir información de manera libre y sin restricciones, independientemente de las fronteras o medios utilizados.

Democracia y libertad de prensa

La democracia y la libertad de prensa están íntimamente ligadas, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El acceso a una prensa libre y pluralista es esencial para una sociedad democrática, ya que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el debate público informado.

A pesar de los desafíos globales, incluidas las barreras impuestas por algunos gobiernos, la libertad de prensa sigue siendo vital para la salud democrática.

