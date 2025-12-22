Cinco Hispanos construirá una planta multipropósito en Balcarce

Cinco Hispanos Compañía de Alimentos anunció la puesta en marcha de un proyecto estratégico que contempla la construcción de una planta multipropósito en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, a partir de 2026. La inversión se desarrollará en un predio de 7,5 hectáreas ubicado cerca del cruce de las rutas nacional 226 y provincial 55, en la argumentación de la compañía, un punto relevante para la logística agrícola e industrial de la región sudeste.

La iniciativa se estructura en dos fases. La primera, correspondiente al periodo 2026-2028, destinará el 50% del terreno a depósitos de guarda y acondicionamiento de papa cruda, almacenamiento en frío, centro de maquinaria agrícola y áreas de gestión, calidad e investigación y desarrollo. En esta etapa, se proyecta la creación de más de 15 nuevos puestos de trabajo calificados en la zona.

La segunda fase prevé una futura expansión industrial, con la posibilidad de incorporar líneas de manufactura conforme a las necesidades de crecimiento del negocio. Según informó la compañía, la magnitud y localización del predio permitirán adaptaciones para futuras ampliaciones.

“Esta planta no es solo una inversión en infraestructura; es la piedra angular de nuestra estrategia de crecimiento para la próxima década”, señaló Eduardo López, CEO de Cinco Hispanos. Además, indicó: “Nos permite asegurar el abastecimiento, optimizar costos logísticos, mejorar la calidad desde el origen y tener la capacidad instalada para escalar la producción de manera ágil y competitiva”.