Día del Empleado de Farmacia: ¿por qué se celebra cada 22 de diciembre en Argentina?

Cada 22 de diciembre se conmemora en la Argentina el Día del Empleado de Farmacia, una fecha destinada a reconocer el trabajo de miles de personas que se desempeñan en farmacias y droguerías de todo el país, cumpliendo un rol clave dentro del sistema de salud.

La efeméride está vinculada a la creación del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) en 1945, hecho que marcó un punto de inflexión en la organización y defensa de los derechos laborales del sector. Con el paso del tiempo, la jornada se consolidó como un espacio de reconocimiento y visibilización de la actividad.

Los empleados de farmacia cumplen una función esencial en la dispensación de medicamentos, el asesoramiento a pacientes y la orientación en tratamientos, muchas veces siendo el primer contacto de la comunidad con el sistema sanitario. Su tarea cotidiana combina responsabilidad técnica, atención personalizada y un fuerte compromiso social.

En numerosos distritos y según los convenios colectivos vigentes, el Día del Empleado de Farmacia suele contemplar asueto, reducción horaria o modalidades especiales de atención, garantizando al mismo tiempo la prestación de servicios esenciales para la población.

En un contexto de creciente demanda sanitaria y cambios en el sistema de salud, la fecha invita a poner en valor el trabajo silencioso pero fundamental de los empleados de farmacia, cuyo desempeño resulta indispensable para garantizar el acceso seguro y responsable a los medicamentos en todo el país.