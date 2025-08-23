Día del Internauta: ¿por qué se celebra el 23 de agosto?

El Dia del Internauta se celebra el 23 de agosto de cada año para conmemorar un aniversario más de la publicación de la primera página web a nivel mundial, un acontecimiento sin precedentes, que se llevó a cabo en el año 1991 y que hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos de la humanidad.

¿Qué es un internauta?

Un internauta es una persona que se conecta a través de Internet. Este importante medio se ha convertido en la principal herramienta tecnológica usada por millones de personas en todo el mundo y que le ha proporcionado al hombre moderno grandes avances, gracias a las distintas aplicaciones que se manejan en la red.

Son muchas las ventajas que tiene un internauta cuando visita las distintas páginas, pudiendo conseguir toda la información que busca, además de la posibilidad de interactuar y conocer a otras personas gracias a las distintas redes sociales.

¿Cuál fue la primera página web de la historia?

Esta página fue creada por un ingeniero informático de origen inglés llamado Timothy Jhon Berners-Lee, inventor de la World Wide Web y que fue creada en Suiza en los laboratorios CERN. Este hombre está considerado como una de las 100 personas más importantes e influyentes del siglo XX.

El objetivo principal de este novedoso y original sistema fue intercambiar información relevante entre los distintos científicos de las universidades alrededor del mundo, sin embargo, con el devenir de los años, se ha convertido en un verdadero boom tecnológico que cada día traspasa más fronteras, para llegar a los lugares más recónditos del planeta.

El ciberespacio, ventajas y desventajas

Mucha gente tiende a confundir el Ciberesepacio con Internet, sin embargo, son dos conceptos que, aunque se relacionan, no significan lo mismo.

Internet representa la red de datos para transmitir la información, pero, es a través del Ciberespacio que los internautas logran interactuar, enviar y recibir la información creada por cada uno de ellos.

Este sorprendente y surrealista mundo virtual y que resulta tan fascinante para todos, ha revolucionado la forma de pensar, vivir y actuar de un altísimo porcentaje de individuos y ha generado profundos cambios en los distintos ámbitos del quehacer humano, desde lo más personal hasta lo concerniente a temas económicos, sociales, políticos y religiosos, capaz de traspasar todas las barreras.

Sin embargo, no todo es bueno, ya que, como cualquier ámbito de la vida está sujeto a delitos y actuaciones irresponsables que provocan daños individuales y colectivos a personas, instituciones, organismos y países en todo el mundo.

Cada día son miles los internautas que se suman a Internet

De acuerdo al informe We are Social y Hootsuite, una plataforma que administra redes sociales, son más los internautas que hacen de Internet un estilo de vida.

Este estudio reveló que poco a poco más personas entran a los distintos buscadores que hay en la red para estar actualizados e informados sobre el acontecer diario, comunicarse de forma efectiva y realizar distintas tareas que le brindan mayor comodidad y bienestar.

Se estima que al menos existen unos 4.500 millones de internautas, sin embargo, la cifra crece exponencialmente.

¿Cuáles son los principales motores de búsqueda visitados por los internautas?

Son muchos los buscadores web que en la actualidad se manejan a nivel mundial, pero sólo unos cuantos han logrado tener la aceptación y preferencia entre los cibernautas, donde no cabe duda que el líder indiscutible es Google, que encabeza la lista con casi un 80%, seguido por otros que poco a poca han venido ganando fama como, por ejemplo:

Baidu: Con un 12,11% de aceptación, el primer buscador de China y que es bastante parecido a Google.

Bing: Se ubica en el tercer lugar con 4,57% y a través del él, los cibernautas pueden acceder a los resultados de búsquedas más destacados de la Internet.

Yahoo! Search: Con un 2,5 de aceptación entre las personas, que de forma concreta ayuda a los cibernautas a dar con la información específica que desean obtener, como por ejemplo imágenes, videos, etc.

Algunos datos curiosos sobre Internet

Aquí te dejamos algunos datos interesantes que quizás no sabías:

Lograr que la televisión llegara a un mayor número de personas, le llevó al hombre casi 18 años, mientras que, a Internet, sólo le llevó cuatro años.

Uno de los sitios más visitados por los cibernautas es la plataforma YouTube, donde diariamente millones de personas entran a él para ver y descargar los videos que allí se encuentran.

Se calcula que, de forma continua, millones de correos electrónicos y tweets son enviados diariamente y no se puede cuantificar el número de forma precisa.

Se estima que la llamada “Deep Web” tiene una capacidad mayor a la superficie de la web. Se calcula que puede ser 500 veces más grande.

En los últimos tiempos, es más común el uso de los dispositivos móviles para navegar que el mismo ordenador.

Se calcula, que al menos 30.000 sitios webs son jaqueados diariamente en todo el mundo.

