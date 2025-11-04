Día de la UNESCO: ¿por qué se conmemora el 4 de noviembre?

El 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO). Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, cuya creación marcó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y promover la paz, mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo, cultural, comunicacional y de la ciencia.

Orígenes y evolución de la UNESCO

La Unesco fue creada al finalizar la II Guerra Mundial, con la finalidad de reestablecer los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponen de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura, con el fin último de contribuir a la paz mundial y generar calidad de vida para sus ciudadanos.

En noviembre de 1945 se llevó a cabo una conferencia de las Naciones Unidas, con la participación de cuarenta y cuatro países, de los cuales treinta y siete aprobaron la fundación de la UNESCO. Se firmó la Constitución de la UNESCO, cuyo documento entró en vigor a partir del 4 de noviembre de 1946. Posteriormente, se inauguró su sede principal en el distrito VII de Paris, en el año 1958.

En la década de los años setenta se efectuaron una serie de planteamientos en torno al Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NWICO), con tópicos referidos al control de los medios de comunicación por parte de los estados y la libertad de prensa.

Se elaboró el conocido Informe MacBride, en el cual se plantearon algunas medidas para la democratización de la comunicación. Este informe generó controversias por parte de los intereses de algunas de las grandes potencias, propiciando la desincorporación de algunos países como Estados Unidos, Reino Unido y Singapur.

En el año 2011 se aprobó la adhesión de Palestina como miembro del organismo, con la finalidad de promover el diálogo entre culturas, invertir en educación y revertir el extremismo violento y terrorismo. Ello generó nuevamente polémicas y desacuerdos por parte de algunos países, a lo que la UNESCO continúa en su labor de unificación de las naciones y profundización del universalismo fundamental.

Actualmente 195 países forman parte de esta organización internacional, así como 8 miembros asociados, aunando esfuerzos en orientar a las naciones para una gestión más eficaz en el aprovechamiento óptimo de sus recursos y de sus valores, promoviendo la paz y la diversidad cultural.

La Directora General de la UNESCO es Audrey Azoulay (Francia), designada desde el año 2017. La organización cuenta con 5 redes y 9 institutos.

¿Cuáles son los objetivos de la UNESCO como organización?

De acuerdo a la naturaleza de este organismo su objetivo fundamental es el de contribuir a la paz mundial y al desarrollo de las naciones menos favorecidas, orientados fundamentalmente hacia los sectores de educación, ciencia y cultura. Veamos sus principales objetivos:

Erradicar el analfabetismo, procurando que no se excluya a la población infantil de la Educación Básica que contribuya a su crecimiento y desarrollo.

Salvaguardar el patrimonio cultural, estimulando la creatividad y la preservación de las tradiciones culturales de las naciones.

Fomentar el pluralismo y la diversidad de los medios de información, promoviendo la libre circulación de las ideas.

Programas y proyectos desarrollados por la UNESCO en el mundo

Los programas y proyectos que lleva a cabo actualmente la UNESCO contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015. Te mencionamos algunas de las acciones ejecutadas por este vital organismo:

Preservación del patrimonio mundial de 167 países.

Coordinación de sistemas de alerta contra tsunamis y riesgos marinos en todo el planeta.

Coordinación de proyectos para garantizar una educación de calidad para todos.

Reconstrucción de los mausoleos de Tombuctú, destruidos por grupos armados durante el conflicto que tuvo lugar en el país entre los años 2012 y 2013.

Creación del laboratorio de investigación SESAME, en Medio Oriente.

Construcción de redes de jóvenes en nueve países mediterráneos.

Protección de 10 millones de km2 en todo el planeta.

En materia educativa estimula la construcción de escuelas y la dotación de equipo necesario para su funcionamiento, colaborando con la formación de docentes.

Programa Internacional para la Promoción de la Comunicación: tiene como finalidad promover la circulación de información a través de medios audiovisuales, fomentando la libertad de prensa, la independencia y el pluralismo de los medios de información.

