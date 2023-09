Vuelve la Marea Verde: los feminismos recuperan la palabra “libertad” para defender derechos en riesgo

Los feminismos y disidencias marchan hoy en todo el país. Es una reedición de la marea verde: de “los pañuelos (verdes) no se guardan” de hace dos años a “la libertad es nuestra”, el lema que rige la convocatoria de este #28S, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La movilización es en reacción, sobre todo, a las propuestas de La Libertad Avanza, el espacio político con chances reales de llegar al Gobierno, y también a algunos posicionamientos de Juntos por el Cambio.

Los liberal-libertarios, encabezados por la fórmula Javier Milei - Victoria Villarruel adelantaron en su plataforma electoral y en su plan de gobierno que la agenda de Géneros no será contemplada durante un eventual mandato. En diferentes apariciones televisivas ratificaron que aquellos derechos conquistados -aborto, Educación Sexual Integral (ESI), programas de acompañamiento a víctimas de violencias, por ejemplo- estarán bajo revisión. Preocupan otras propuestas como recortes y reformas en jubilaciones y pensiones. El sistema previsional también está en la mira de Patricia Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio.

Otra coincidencia entre los competidores “duros” es en materia de Seguridad: para los liberal-libertarios la clave es “el que las hace las paga”, para JxC la solución es el “orden”, “el fin de los piquetes” y la construcción de cárceles. Otro punto de contacto es el “adoctrinamiento” en las escuelas, tanto político como en educación sexual. Ni Milei ni Bullrich, y tampoco Sergio Massa, el candidato oficialista de Unión por la Patria, tomaron como eje de campaña tres asuntos que atañen, directamente, a las mujeres: trabajo precario, acceso a la vivienda y administración del tiempo.

Los derechos y las leyes que supimos conseguir, en riesgo

Jubilaciones: “Libertad es que tu vieja haya podido jubilarse”, es una de las consignas de esta tarde. Al igual que JxC, LLA plantea cambios drásticos en el sistema previsional. La política central de Milei es achicar el Estado y para eso necesita recortar o reformar. Busca volver al modelo AFJP, eliminar la jubilación anticipada y la movilidad, además de la pensión por fallecimiento o viudez.

Bullrich, con el argumento de que “el modelo de familia ha cambiado y continuará cambiando” asegura que existe “una mayor participación de la mujer en el mercado laboral y una menor prevalencia y duración de los matrimonios, como así también uniones civiles y de familias no heterosexuales o monoparentales”. Como Milei, daría de baja la pensión por viudez y las moratorias previsionales.

El dato: en Argentina, 9 de cada 10 mujeres en edad jubilatoria tienen menos de 20 años de aportes. ¿Por qué? Porque trabajaron en la informalidad, sin los aportes previsionales correspondientes, o que le dedicaron gran parte de su tiempo a tareas domésticas y de cuidado, sin remuneración en el mercado. Dos situaciones que exponen especialmente una situación de vulnerabilidad a las mujeres en edad de retiro.

Educación: otro lema de la convocatoria de hoy es “libertad es que la educación sea un derecho de todes y no un privilegio de los ricos que la puedan pagar”. Inspirados en Margaret Thatcher, LLA propone un sistema de vouchers. Esto significa que parte de los ingresos de los ciudadanos financien un pozo que se reparta entre todos; quien tenga el voucher puede invertirlo en la institución que desee. El argumento es que esto “alienta” la competencia entre escuelas. Es una forma, también, de convertir en mercancía un plan de estudios.

El dato: Las familias con más recursos pueden usar los cheques/bonos con mayores ventajas y acceder a circuitos educativos más meritorios; con lo que aumenta la segregación escolar y se consolidan circuitos educativos muy diferenciados para pobres y ricos. En la actualidad ningún país se orienta en esa dirección ya que ha sido una corriente que no ha demostrado efectividad ni eficacia. Más: diversos organismos financieros internacionales, como la OCDE y el Banco Mundial, fueron críticos del sistema de vouchers.

ESI: La ley de Educación Sexual Integral tiene más de 15 años. Es una política pública que genera espacios de enseñanza y aprendizaje en escuelas públicas, incluidas las de gestión privada, desde el nivel inicial al secundario. El propósito es que niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones de manera autónoma e informada sobre su cuerpo, intimidad y vínculos. En la plataforma electoral, LLA propone “eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza”. En el debate de vices, la candidata a vicepresidenta por LLA, Victoria Villarruel, reforzó la posición: “la Educación Sexual Integral tiene que estar basada en contenido biológico”.

El dato: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 varones declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. A fines de 2019, el Ministerio Público Tutelar porteño reveló que entre el 70 y el 80% de niñas, niños y adolescentes, de entre 12 y 14 años que fueron víctimas o testigos de abusos pudieron reconocer el delito tras recibir clases de Educación Sexual Integral.

Uso civil de armas de fuego: el punto 17 del ítem “Seguridad Nacional y Reforma Judicial” incluido en la plataforma electoral de La Libertad Avanza dice: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

El dato: este tipo de políticas no sólo incrementaría el índice de homicidios sino que expone, especialmente, a mujeres y disidencias. Según cifras oficiales, la mitad de los asesinatos que se cometen en la Argentina es con armas de fuego. En cuanto a los femicidios, en el 27% de los casos se usan armas de fuego. Hay evidencia internacional que indica que cuanto más armas circulan, hay más homicidios.

Interrupción voluntaria, legal y gratuita del embarazo: en su apartado sobre salud, tanto en su plan de Gobierno como plataforma electoral, LLA propone arancelar la atención en hospitales. Además, el la plataforma LLA proclama “la defensa del derecho a la vida desde la concepción”, aunque en el apartado dedicado a salud no refiere explícitamente a la Ley 27.610 que garantiza el Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.

Pero desde el espacio se manifestaron en contra del aborto, en varias veces y en diferentes entrevistas. En una nota con Alejandro Fantino, Milei dijo: “Por lo menos haría un plebiscito. Y, si el resultado es a favor mío, se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá”.

El dato: De acuerdo a un análisis de Chequeado, existe un debate entre los especialistas respecto de que las cuestiones en materia penal, como ésta, puedan someterse a una consulta popular. Pero el posicionamiento de LLA sobre el aborto es moral. Si el argumento de los liberales-libertarios es cuantitativo, tampoco es sólido: según el último reporte del Proyecto Mira, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), los abortos realizados en el sector público se incrementaron en un tercio entre el primero y el segundo año de implementación de la ley. Mientras en 2021 se registraron 73.487 interrupciones del embarazo, la cifra fue de 96.664 en 2022. “Esta tendencia es similar a lo que ocurrió en otros países. Inicialmente, el número de interrupciones aumenta para satisfacer la demanda acumulada y luego se estabiliza o disminuye gradualmente con el tiempo”, describe el informe.

El voto femenino puede dar vuelta las proyecciones del 22O

Es en el segmento femenino y disidente donde los candidatos de La Libertad Avanza cosechan menos adherencia y por ende, menos votos. La participación de las personas empadronadas como mujeres y otros, porcentaje pequeño entre habilitados para votar, podrían cambiar la proyección que da, por el momento, ganador a la derecha en una instancia anterior al balotaje.

Manuel Zunino, de la consultora Proyección, lo desagregan de esta manera: “Si la participación en octubre asciende al 80% se sumarían en octubre 3.400.000 nuevos votantes. A ellos se pueden agregar más de 750.000 que votaron a espacios que no superaron el 1,5% en las PASO. De acuerdo con el análisis de la consultora Betta Lab, que dirigen Juan Belbis y Antonio Milanese, los nuevos votantes serían mayormente mujeres, aproximadamente 55% frente a un 45% de hombres. Por lo tanto, los votantes en disputa se distribuirían de la siguiente manera: 1.950.000 hombres y 2.250.000 mujeres”.

De querer asegurarse el número ganador, la derecha, camuflada en propuestas neoliberales, se enfrenta a su propio desafío: no conversan con las mujeres que no adhieran a su plan de Gobierno. En campaña, tampoco seducen a las indecisas ni a las que optaron por otro signo político. Por lo pronto, LLA no podría ganar en primera vuelta y por eso, los feminismos organizados en asambleas llaman a reunirse en las plazas de todo el país mientras en Buenos Aires, la caminata será entre Plaza de Mayo y Congreso.

VDM/MG