Generación Zoe: desde la clandestinidad, Cositorto recaudó US$ 11.000 y desafió a la Justicia

Mientras la fiscal de Villa María, Juliana Companys sigue colectando testimonios de las estafas cometidas por Generación Zoe y la Universidad del Trading SA; anoche, el líder de esta organización, Leonardo Cositorto realizó una videoconferencia desde la clandestinidad y recaudó US$ 11.000 de sus aportantes. En plena investigación por defraudación y estafa, prófugo de la Justicia y buscado por Interpol, desde algún lugar del Caribe -se presume que República Dominicana-, Cositorto realizó una reunión virtual con unos 5.000 fieles de su organización a quienes les solicitó que aporten US$ 100 para asistir a clases especiales de economía financiera, y logró que 110 incautos aportaran a la causa.

“Voy a estar hasta donde tenga que estar y hasta donde Dios lo permita, y al que haga el aporte durante 10 meses, perdón, durante 12 meses (sic) le vamos a dar el acceso a una de las convenciones que hacemos a nivel mundial. Quiero que sepan, entonces, líderes, que todo lo que ustedes abonen va como ahorro e inversión y generan además el acceso a las reuniones: 11 PM de Argentina y 9 PM de Colombia y de Perú donde les vamos a ir contando día a día lo que va pasando. Sabemos que tenemos por ahí órdenes nuevas de captura, que vienen posibles allanamientos, esperemos que no haga falta, porque no hay nada y no hay nada que ocultar”, profetizó Cositorto, logrando seguir recaudando plata mientras Interpol lanzó una búsqueda internacional.

El sábado 19, cuando la fiscal Companys había lanzado la orden de búsqueda nacional e internacional de los líderes de esta organización, Cositorto había anunciado a través de las redes sociales: “En el día de la fecha Leonardo Cositorto y/o Maximiliano Batista, Grupo empresario Generación Zoe y Zoe Empowerment comunica, que a partir del 18-02-22 el único estudio jurídico que los representa en todas las actuaciones que se sustancia y lo pudiera sustanciar en la República Argentina y o en el Mercosur, es el Dr. Miguel Angel Pierri con su equipo de profesionales. No existiendo ninguna otra representación técnica”.

Anoche, desde la clandestinidad y ante los seguidores, el cabecilla de Generación Zoe desafió a la Justicia cordobesa: “Si piensan que le voy a tener miedo a un juez, no tienen idea con quién se están relacionando”, chicaneó.

El penalista cordobés Guillermo Dragotto, que trabaja para Pierri en esta provincia, presentó un pedido de mantenimiento de libertad en la fiscalía de Companys: “Vamos a seguir los caminos judiciales para que, al momento de presentarse (el prófugo Cositorto) pueda mantener la libertad y defenderse, conservando las garantías judiciales de seguir libre durante el proceso”, detalló el abogado cordobés.

La fiscal de Villa María rechazó la presentación de Pierri y Dragotto, y a través de la página oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, anunció que sigue la búsqueda de los prófugos “Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvio Eduardo Shamne , Ivana Analia Álvarez y Florencia Anahí Álvarez , todos imputados por los supuestos delitos de Asociación Ilícita y Estafa en la causa Generación ZOE, Villa María. El mismo rige desde el 18 de febrero y fue comunicado a todos los organismos involucrados en la búsqueda. Asimismo se difundieron las fotos de los mencionados, solicitando a quien pueda aportar información sobre sus paraderos lo haga a los teléfonos 0353 4618811-4618812-4618813, o a cualquier sede judicial o policial”.

El comunicado del MPF de Córdoba agrega que “por esta causa ya fueron detenidos Norman Próspero, Gabriela Fernanda Álvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado, Silvia Beatriz Luján y Gabriela Álvarez”; y que “la Fiscalía efectuó el secuestro de una camioneta BMW X6, propiedad de Claudio Javier Álvarez, uno de los prófugos y referentes de Zoe Villa María”.

Durante la mañana de ayer, la fiscal Companys se dedicó a receptar nuevas denuncias contra Cositorto y el Clan Álvarez que operaba en Villa María.

La interna con los jefes

Trascendió que entre los detenidos por esta causa hay mucho enojo con Cositorto y Batista porque “nos dejaron pegados, dando la cara. Nosotros pagamos hasta donde hubo plata”. Por caso, el abogado local, Javier Marcos -que tomó la defensa de Cristian Delgado, Claudia Pereyra y Gabriela Álvarez- apuntó que sus clientes trabajaban en Villa María, pero no tenían decisión sobre el manejo del dinero. Esta última, si bien tiene el mismo apellido que Claudio Álvarez, el principal responsable de Zoe en Villa María, no es familiar, aclaró el abogado. Mientras que Delgado era empleado de la organización y Pereyra estaba en la mesa de entradas de las oficinas locales de la avenida Alem al 200: “Estas personas y sus familiares, también habían invertido en la firma. Sus membresías les permitían recibir intereses mensuales en dólares, pero sus fondos estaban inmovilizados durante tres años”, explicó Marcos.

La fiscal Companys que lleva adelante la causa cuenta con abundante información aportada por la fiscal federal María Marta Schianni que a fines de 2021 había iniciado una investigación de oficio y remitido sus informes a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y con la Comisión Nacional de Valores (CNV) informándole el avance de la causa. Además le solicitó al juez federal Roque Rebak, la intervención de líneas telefónicas. Gracias a la investigación federal se supo de la interna entre los operadores de los niveles más bajos de la organización en Villa María con los cuadros medios y los jefes nacionales.

Una fuente del caso detalló a elDiarioAR que se está investigando el circuito del dinero, “porque mientras ingresaban nuevos clientes que aportaban, había flujo para pagar las inversiones. Pero después, se cortó la cadena de pagos y saltó a la vista la estafa”.

La fuente agregó que “con el dinero aportado en moneda nacional, en pesos; se compraban los dólares y se los sacaba físicamente del país. Al menos hay dos inmuebles comprados en Villa María y Villa Nueva, por subordinados de Cositorto que no tenían capacidad económica para comprarlos”.

Primeras querellas

El penalista Carlos Telleldín, que tomó la querella de varios damnificados en CABA y la provincia de Buenos Aires, detalló a elDiarioAR que “muchas de las víctimas no tienen recibos, en los últimos tres meses no estuvo dándoles constancias de los depósitos. La mayoría de la gente es trabajadora, que aportó US$ 300, US$ 500, chicos que quisieron ganar una plata extra y los estafaron. Es importante que todos los damnificados se presenten y denuncien, cada denuncia es una causa individual”.

Por su parte, el abogado Alejandro Maggi que atiende víctimas de Generación Zoe en la zona centro de Córdoba –Villa María, Bell Ville, Río Segundo, y hasta Río Cuarto en el sur- confió que “los casos que tenemos son de gente que puso montos chicos de US$ 100, US$ 300 o US$ 500, que son producto de algún ahorro o de que vendieron una moto; la mayoría de los casos es gente que quiso hacer una diferencia de plata para paliar la inflación. Nosotros estamos enfocados en el recupero de ese dinero para nuestros clientes. Si fue delito o no fue delito, como dijo en los medios el doctor Pierri, lo determinará la Justicia; nosotros estamos enfocados en que la gente recupere sus ahorros”.

