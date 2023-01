Graciela ante el Tribunal: “En los videos quería tirarme sobre Fernando para protegerlo”

Este jueves es la segunda jornada de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La misma es televisada en vivo por el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte de Justicia. La defensa de los rugbiers, encabezada por Hugo Tomei, brinda su testimonio.

Los videos que exhibió la querella para pedir perpetua para todos los imputados

Pero antes María Claudia Castro, la presidenta del Tribunal, quien junto a Christian Ariel Rabaia y Emiliano Lázzari, deberán dar su veredicto el 31 de enero en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1, le dio la palabra a los padres de Fernando. El abogado de la familia Fernando Burlando pidió cinco minutos de receso para explicarles de qué se trataba.

Volvieron a la sala, Graciela se paró, tomó el micrófono y dijo: “Nunca pensé que estaría en este lugar, siempre pensé que mi hijo se recibiría y viendo como el defendía a la gente, nunca pensé presenciar el asesinato de mi hijo, me costó muchísimo estar en este lugar. Cargamos la valija para venir, nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi miles de veces. Me costó horrores ver como asesinaron a mi hijo, es una angustia impresionante que nunca podré olvidar como mi hijo levantaba su mano pidiendo piedad, tenía esa sensación de tirarme sobre él, yo daría mi vida por mi hijo”.

En ese instante Máximo Thomsen se quebró y lloró. “Mi hijo era un chico bueno, decente, yo le decía que cuando había una pelea pida ayuda, que no se meta. Quiero que paguen lo que le hicieron, no le tuvieron piedad para nada, solo deseo justicia”.

Tomei pidió la absolución de los acusados

Tras ese momento, Graciela y Silvino se retiraron de la sala. Y Hugo Tomei comenzó con su alegato.

“Represento a ocho condenados por la opinión pública”, comenzó el abogado. “Durante tres años fuimos víctimas”.

“Tuvimos una impronta mediática increíble. Horas y horas de videos y audios, horas de constancias del expediente expuestas en las redes sociales. Transformaron este caso en un paradigma que no debería existir”, sostuvo.

“Tratamos de resolver de manera civilizada lo que es un homicidio, tragedia”, y luego pidió la absolución para todos los acusados.

