Las ideas del nuevo papa Prevost en siete declaraciones públicas

La elección de Robert Francis Prevost como nuevo papa, con el nombre de León XIV, invita a repasar las declaraciones que durante años, en su etapa como cardenal, fue ofreciendo en diferentes entrevistas e intervenciones.

Considerado un cardenal en la línea de Francisco , lo cierto es que las opiniones de Prevost no siempre coincidieron con las de su predecesor.

Estas son algunas de las intervenciones de Prevost que permiten vislumbrar sus ideas políticas y sociales:

Los abusos en la Iglesia: “No podemos cerrar las puertas a las víctimas”

La investigación de los abusos sexuales en la Iglesia católica es una de las cuestiones candentes que hereda Prevost. En una entrevista concedida hace dos años a Vatican News dijo lo siguiente: “Hay lugares en los que ya se ha hecho un buen trabajo durante años y las normas se están poniendo en práctica. Al mismo tiempo, creo que aún queda mucho por aprender. Me refiero a la urgencia y a la responsabilidad de acompañar a las víctimas. Una de las dificultades que surgen muchas veces es que el obispo debe estar cerca de sus sacerdotes, como ya he dicho, y debe estar cerca de las víctimas. Algunos recomiendan que no sea el obispo directamente quien reciba a las víctimas; pero no podemos cerrar el corazón, la puerta de la Iglesia, a las personas que han sufrido abusos”.

La homosexualidad como “estilo de vida”

En un discurso citado por el New York Times, Prevost se refirió durante una comparecencia ante obispos en 2012 a la homosexualidad como un “estilo de vida”. También se quejó de que los medios de comunicación occidentales y la cultura popular promuevan “la simpatía por las creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio”.

Géneros “que no existen”

En ese mismo discurso consideró “confusa” la promoción de la “ideología de género” y dijo que la causa de esa confusión sería que “pretende crear géneros que no existen”.

Las uniones homosexuales: “En África no va a funcionar”

Cuando en 2023 la declaración ‘Fiducia supplicans’ del papa Francisco permitió las bendiciones no litúrgicas de las parejas del mismo sexo y las formadas por personas divorciadas, Prevost canalizó el malestar de ciertos obispos africanos: “La situación cultural [en África] es tal que la aplicación de este documento simplemente no va a funcionar”

“Hay que recordar que todavía hay lugares en África que aplican la pena de muerte, por ejemplo, a las personas que mantienen una relación homosexual... Por tanto, estamos en mundos muy diferentes”.

Las mujeres en el Vaticano: “Un enriquecimiento”

Francisco nombró por primera vez a tres mujeres en puestos clave de organismos vaticanos. Sobre esto, Prevost declaró en Vatican News:

“Su punto de vista supone un enriquecimiento. Dos son religiosas y una es laica, y muchas veces su punto de vista coincide perfectamente con lo que dicen los demás miembros del dicasterio; mientras que otras veces, su opinión introduce otra perspectiva y se convierte en una aportación importante al proceso.

“Creo que su nombramiento es algo más que un gesto del Papa para decir que ahora también hay mujeres aquí. Hay una participación real, genuina y significativa que ellas ofrecen en nuestras reuniones cuando discutimos los expedientes de los candidatos”.

El clero: “El obispo no es un principito”

Al igual que Francisco, Prevost se mostró beligerante con una jerarquía acomodada. Él fue nombrado por el anterior papa para el dicasterio de los obispos, el organismo vaticano que selecciona a los purpurados. “El obispo no debe ser un principito sentado en su reino [sino que está] llamado auténticamente a ser humilde, a estar cerca de la gente a la que sirve, a caminar con ellos, a sufrir con ellos”.

La inmigración

El perfil de Prevost en X también da una idea de su pensamiento, más por lo que comparte que por lo que él mismo escribe. Así, el pasado 14 de abril compartió una publicación que criticaba las deportaciones ilegales.

También retuiteó un artículo que censuraba al vicepresidente de Estados Unidos: “J.D. Vance está equivocado: Jesús no quiere que jerarquicemos nuestro amor por los demás”.