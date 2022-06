Impactante testimonio sobre el trágico incendio en Recoleta: “Estaba envuelto en llamas”

Un trágico incendio en el séptimo piso de un edificio del barrio porteño de Recoleta dejó un saldo de al menos cinco muertos y 18 personas derivadas a hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Las víctimas fatales fueron tres menores y dos mujeres pertenecientes a la misma familia.

Una vecina del sexto piso aseguró que habló con el dueño del departamento que se incendió, quien se acercó a su casa para pedirle ayuda. “Él estaba atacado de los nervios, pidió ayuda y agarró el matafuegos de la escalera”, señaló.

“Salió a pedir ayuda pero no pudo volver a entrar. No se podía ingresar al departamento porque estaba envuelto en llamas”, contó la vecina antes los periodistas, y agregó: “Yo me desperté por las caídas de los escombros y con los gritos del padre”

En ese marco, confirmó que los muertos son todos miembros de la misma familia que vivían en el séptimo piso donde hay un solo departamento. “Toda una familia de 9 hijos con mayores y menores, y los padres”, indicó.

Pablo Giardina, subcomandante de Bomberos de la Ciudad a cargo del operativo, dialogó con la prensa y confirmó que el incendio “fue totalmente sofocado” cerca de las 8 de la mañana. En tanto, confirmó que “todavía se desconocen las causas del incendio”.

A modo preventivo, se dispuso el corte total de gas en la zona y se procedió a la total evacuación de una estación de GNC que se encuentra debajo del edificio donde ocurrió el siniestro.

DL