Para jóvenes estudiantes: cómo acceder a un préstamo por hasta $700.000

Tanto para clientes como para no clientes, el Banco Ciudad tiene una línea de préstamos para estudiantes mayores de 18 años. Se puede acceder hasta los 27 y es necesario estar estudiando alguna carrera de posgrado, universitaria, terciaria o estar cursando el último año del nivel secundario.

El programa ofrece montos de hasta $700.000 por un plazo de hasta 36 meses y con una tasa de interés fija del 19%. Los estudiantes que no presenten ingresos tendrán la posibilidad de incluir un garante para poder acceder. En cuanto al destino de los fondos, indican que podrá ser para atención de necesidades de tipo general.

Los requisitos para solicitar el préstamo, además de la edad, son no registrar deuda vigente en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA); no registrar antecedentes desfavorables en el sistema financiero y en los sistemas del Banco; no registrar deuda alimentaria; poseer certificado de alumno regular o certificado analítico de materias aprobadas junto a una declaración jurada de validación por parte del alumno.

De acuerdo a la situación de empleabilidad de los solicitantes y los posibles garantes, se requieren otras pautas que están detallas en las bases y condiciones del préstamo.

Quienes estén interesados en solicitarlo deben ingresar a la página web del banco, en el micrositio en donde figura este préstamo, y hacer click en “Quiero que me contacten”. Allí se deberá completar un formulario de datos personales e indicar cuál es la sucursal de preferencia para avanzar con el plan.

