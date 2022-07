El Vaticano exige un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles para proteger a las personas y al planeta

El Vaticano pidió un tratado internacional que aborde la crisis climática en su origen: los combustibles fósiles. El pedido concreto es a la desinversión en combustibles fósiles y a implementar nuevas políticas de inversión para “un mundo más justo y sostenible”.

La toma de decisión del Papa Francisco es para reforzar el impulso mundial en torno a la propuesta de Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Los tres pilares de la propuesta política cuentan ya con el apoyo de 101 premios Nobel, 3.000 académicos, un creciente grupo interconfesional de líderes religiosos, 320 parlamentarios, miles de activistas juveniles, más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil y más de 60 ciudades como Londres, París, Ámsterdam, Sydney, Los Ángeles, Barcelona, Toronto y Ginebra.

El Cardenal Michael Czerny, Prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, dijo: “Con respecto a la COP27, el Papa Francisco se une de nuevo a los científicos para mantener el objetivo de aumento de la temperatura del Acuerdo de París de 1,5°C. El planeta ya está 1,2°C más caliente, pero cada día nuevos proyectos de combustibles fósiles aceleran nuestra carrera hacia el precipicio. Ya es suficiente suficiente. Toda nueva exploración y producción de carbón, petróleo y gas debe terminar inmediatamente, y la producción existente de combustibles fósiles debe ser eliminada urgentemente. Esto debe ser una justa transición para los trabajadores afectados hacia alternativas ecológicas. La propuesta de Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles es muy prometedora para complementar y mejorar el Acuerdo de París”.

El mensaje del cardenal se basa en el Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, en la que el Papa “pide a las grandes industrias extractivas... que dejen de destruir los bosques, los humedales y las montañas, que dejen de contaminar los ríos y los mares, que dejen de envenenar los alimentos y las personas” y pide una “cooperación responsable entre todas las naciones” para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Tzeporah Berman, Presidenta de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, dijo: “Lo que se necesita ahora es valor moral. Damos la bienvenida al cardenal Czerny como parte de este creciente coro de voces, no sólo de comunidades religiosas, sino también de profesionales de la salud, parlamentarios, líderes juveniles, comunidades indígenas, premios Nobel, científicos y académicos. Todos ellos reconocen que la expansión de la producción de combustibles fósiles magnifica la crisis climática, pero también socava todos los sistemas vivos que son fundamentales para nuestra supervivencia. Esto no es un simulacro. Necesitamos una acción urgente y audaz para frenar los daños y situarnos en una senda más sostenible y justa.”

La ciencia respalda esta necesidad de acción urgente, ya que los combustibles fósiles han contribuido al 86% de las emisiones de CO2 sólo en la última década. A pesar de ello, los gobiernos siguen planeando producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles consistente con una trayectoria de 1,5 grados para 2030, y un 10% más que sus propias promesas climáticas.

Mark Campanale, fundador de la Carbon Tracker Initiative, añadió: “No hay duda de que la ciencia y la economía llevan mucho tiempo señalando la producción de combustibles fósiles como el talón de Aquiles de la crisis climática. Existe un presupuesto de carbono finito basado en la ciencia para mantener el calentamiento a no más de 1,5C, lo que significa que la mayoría de los combustibles fósiles deben permanecer bajo tierra. Esta vulnerabilidad del sistema energético basado en los combustibles fósiles no puede seguir siendo ignorada. Este último respaldo del Vaticano hace aún más difícil que los líderes mundiales ignoren el papel central de los combustibles fósiles en la catástrofe climática que se está desarrollando a nuestro alrededor. También es la razón por la que el próximo Registro Mundial de Combustibles Fósiles, que enumera toda la producción de combustibles fósiles actual y prevista, país por país, proyecto por proyecto, para que los gobiernos rindan cuentas de sus planes de combustibles fósiles, es tan crítico.”

El Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles propuesto complementaría el Acuerdo de París establece un mecanismo internacional específico para gestionar una eliminación justa y rápida del carbón, el petróleo y el gas que permita a los países reducir su dependencia de los combustibles fósiles, apoyar a los trabajadores y a las comunidades, hacer una transición rápida a las energías renovables y construir economías más diversas. Para apoyar estos objetivos, a finales de este año se lanzará un Registro Global de Combustibles Fósiles, desarrollado por Carbon Tracker Initiative y Global Energy Monitor, que será la primera base de datos de código abierto sobre la producción y las reservas de petróleo, gas y carbón a nivel mundial.

