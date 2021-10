Un nene de 6 años murió electrocutado mientras se lavaba las manos: no tenía acceso a agua de red ni una conexión eléctrica regular

Tenía 6 años y no tenía agua de red, ni cloacas, ni acceso regularizado a la energía eléctrica. O. López, el nene, murió electrocutado este domingo a la noche: una descarga eléctrica lo mató mientras intentaba lavarse las manos. Vivía en 28 de Octubre, un barrio vulnerable de Ciudad Evita, La Matanza, que mide cinco manzanas y en el que hay 150 familias. Era el mayor de cuatro hermanos y vivía bajo la línea de pobreza, como el 54,3% de los niños y las niñas de hasta 14 años en la Argentina.

“El nene -su identidad no es revelada por pedido de la familia- murió el domingo a la nochecita. El padre le dijo que fuera a lavarse las manos y, como no hay agua de red que llegue a cada familia, hay canillas comunitarias para ir a cargar baldes. En el camino, no se sabe si porque se confundió o porque intentó lavarse con el agua acumulada allí, metió las manos en el lavarropas y allí sufrió la descarga eléctrica que lo mató. Había una chapa apoyada en el lavarropas y lo que suponemos es que había un cable pelado tocando todo eso que produjo un cortocircuito”, describe Daniela Zárate, directora de la región Oeste de la ONG Techo. “Su muerte es un cruce de vulnerabilidades: falta el acceso al agua y falta el acceso a una conexión regular de energía”, remata.

En un comunicado, esa organización cita al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que da cuenta de que sólo en La Matanza existen 129 asentamientos precarios. En el 72% de los casos no cuentan con agua potable, y la falta de conexión eléctrica segura alcanza al 80% de esos barrios vulnerables.

Según pudo averiguar este elDiarioAR, una vecina intentó reanimar al nene y, en un auto, intentaron trasladarlo a un hospital, pero no llegaron a estabilizarlo. “Todos los días, miles de familias que habitan en barrios populares deben enfrentar la precariedad y falta de acceso a servicios básicos regulares y seguros que los exponen a riesgos extremos”, describe el comunicado de Techo.

“El barrio existe hace tres años, y hace seis meses Edenor conectó de manera regular una cuadra de las cinco manzanas que tiene. El resto se va enganchando a esa primera conexión”, sostiene Zárate. Según pudo confirmar este diario a través de referentes de barrios populares y de fuentes oficiales, las empresas de abastecimiento de energía eléctrica están obligadas a hacer el tendido regular eléctrico hasta el ingreso a los barrios, y desde allí, la responsabilidad del tendido en calles internas es del Estado.

Ante la consulta de elDiarioAR y en ese sentido, Fabiola Rodrigues, vocera de Edenor, explica: “En el marco de un barrio popular, Edenor no tiene intervención”. Este diario también contactó a fuentes del Municipio de La Matanza pero no obtuvo respuestas.

“Las familias que viven en el barrio ya habían hablado con el municipio por la falta de acceso a agua y energía eléctrica. Les dijeron que los iban a ayudar pero, más allá de esa primera palabra que dan en el momento, siempre es muy difícil que el municipio efectivamente accione”, describe la referente de Techo.

“Las irregularidades en el acceso regular a la energía eléctrica pueden producir catástrofes. Ocurre sobre todo en invierno, porque las familias se calefaccionan con lo que pueden y eso supone peligro. En este caso, fue el cruce de tener cerca un cable pelado y ninguna canilla razonable a la que ir a lavarse las manos”, cuenta Zárate. “Estas tragedias deben ser visibilizadas porque pueden repetirse”, advierte. Sólo en La Matanza, por lejos el distrito más grande de la provincia más grande de la Argentina, hay otros 128 barrios en condiciones precarias.

JR