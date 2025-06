Un nuevo enemigo en la lista del Presidente: Ian Moche, el niño de 12 años con autismo

Entre decenas y decenas de publicaciones sobre perros y autoelogios sobre la marcha de la economía, el presidente Javier Milei se tomó el trabajo de escribir en su cuenta de X: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla..”. Como ya es habitual en el mandantario, utilizó un despectivo para referirse a un periodista que no le cae bien. En este caso, Paulino Rodríguez, de La Nación +. Por la imagen que acompañaba la publicación puede desprenderse que lo que le molestó al Presidente fue el entrevistado: Ian Moche, un niño de 12 con autismo.

La imagen, publicada en el mediodía del domingo tambien en Instagram, mostraba a Ian en otras dos reuniones, una con Sergio Massa y otra con Cristina Fernandez de Kirchner. A pesar de su corta edad, Ian es un fuerte activista en favor de las personas con discapcidad. También tiene fotos Horacio Rodríguez Larreta, Eduardo Feimann y estuvo almorzando en el programa de Juan Viale.

Ian y su mama fueron invitados al programa de Paulino Rodríguez para hablar sobre situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Pero puntualmente sobre lo que ya habían denunciado unos días antes en Gelatina. Allí, Marlene Spesso, la mamá de Ian, contó que en una reunión con Diego Spagnuolo, director de la Agencia, este le habría dicho que tener un hijo con una discapacidad no era un problema del Estado. “A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me dijera: 'si vos tuviste un hijo con discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado'”, contó Marlene. En ese mismo reportaje, Ian precisó: “Él nos hizo un cuestionamiento, directamente, que fue: '¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?'”.

En paralelo, en otra entrevista con La Nación +, Spagnuolo negó haber dicho eso. Poco después en el mismo canal, Paulino Rodríguez entrevistó a Ian y a su mamá. Pero Ian apenas alcanzó a explicar: “Nosotros no buscamos ofender a Spagnuolo. Nosotros contamos una anécdota”, y luego no pudo contener el llanto.

Así fue como Ian, un niño de 12 años, con autismo, que se quiebra en una entrevista terminó víctima de la furia de la máxima autoridad del país, un adulto de 54 años que no tuvo ningún reparo en publicar las fotos del menor.

Hubo si también una fuerte reacción para apoyar a Ian. “Ninguna diferencia política justifica la exposición ni humillación pública de un niño. No hay excusa posible para este nivel de violencia simbólica desde el máximo cargo del Estado. Exigimos respeto por los derechos de la infancia y responsabilidad en el ejercicio del poder. El ataque desde el Estado contra niñas y niños no puede NUNCA ser la respuesta”, dijo Amnistía Internacional.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió el apartamiento de Spagnuolo: “Tras conocerse sus expresiones crueles y discriminatorias, el titular de la ANDIS no puede continuar un día más al frente del organismo. Su función es proteger a las personas con discapacidad y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Sin embargo, eligió el camino de la crueldad y el desprecio. Como si eso fuera poco, el Presidente, en lugar de reprenderlo, reaccionó atacando a Ian Moche y al periodista Paulino Rodríguez”.

Ferraro, junto con los diputados de la CC, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Juan Manuel López presentaron un proyecto de resolución para repudiar los dichos de Spagnuolo, pedir su apartamiento pero también rechazar las palabras del Presidente sobre Paulino Rodríguez y Ian Moche.

María Eugenia Vidal fue otra de las que se sumó al repudio por la publicación del Presidente. En su cuenta de X escribió: “Tiene 12 años. No grita, no insulta, no señala. Solo habla con respeto, conocimiento y milita por la inclusión. Hay adultos que podrían aprender mucho de Ian”.

Por su parte, Juan Grabois denunció las agresiones de la que están siendo víctimas Ian y su mamá: “En este momento la familia Moche está aterrorizada por las agresiones de las hordas cobardes ensobradas que publicaron la dirección, la escuela a la que va Ian y otra información sensible, en una clara apología a la violencia contra un pibito y su mamá”.