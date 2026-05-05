La OMS evacuará a los sospechosos de hantavirus a Países Bajos y Alemania

La Organización Mundial de la Salud (OMS) evacuará a Países Bajos y Alemania a dos casos sospechosos y un contacto de alto riesgo que continúan a bordo del crucero donde se detectó un brote de hantavirus. Según un informe publicado pasadas las 17 hora europea de este martes, estas situaciones están coordinadas por el equipo médico de emergencia de la OMS y el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Unión Europea.

El Ministro de Exteriores neerlandés, no obstante, informó en un comunicado que será este país el que evacuará a las tres personas a Países Bajos, “donde recibirán el tratamiento médico necesario”, según la agencia EFE.

Según este documento, “la evacuación de estas tres personas se va a realizar en las próximas horas en aviones medicalizados para su tratamiento y cuarentena”. Los dos casos sopechosos viajarán a Países Bajos y el contacto de alto riesgo, a Alemania. Todos ellos presentan fiebre y/o síntomas gastrointestinales.

El Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud llevan todo el día en contacto para tratar de resolver el desembarco del pasaje del crucero donde surgió el brote. El buque de expedición MV Hondius partió desde Ushuaia.

El barco se encuentra anclado frente a la costa de Cabo Verde. Las autoridades de este país se mostraron dispuestas en las últimas horas a facilitar la “evacuación” aérea de los enfermos a bordo del crucero, tras denegar la entrada del buque al puerto de Praia, la capital, por motivos de “seguridad pública nacional”.

“Dado que los países de origen de los pacientes solicitaron la posibilidad de evacuación, las autoridades sanitarias manifestaron su plena disposición a colaborar y están a la espera de una respuesta de las autoridades del Reino Unido y los Países Bajos para el envío, lo antes posible, de un avión ambulancia destinado a la evacuación de los pacientes a bordo”, según indicó el Ministerio de Salud caboverdiano en un comunicado.

Según los datos de Sanidad, en el crucero se identificaron seis casos, dos de ellos confirmados por laboratorio. Tres de ellos fallecieron, uno está en Sudáfrica en estado crítico y los otros dos se encuentran en el barco, donde hay 147 personas de 23 nacionalidades. Además, la OMS contabilizaría también el contacto de alto riesgo alemán.

Por el momento, esta tarde está prevista la inspección del buque por parte de un equipo de epidemiólogos para “conocer el estado de las personas dentro del barco, y poder saber si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto riesgo o bajo riesgo hay”. “Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco”, señaló Sanidad.

La infección por hantavirus se adquiere principalmente por contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados o al tocar superficies contaminadas. Hasta ahora, se documentaron casos “esporádicos” de transmisión entre humanos de cadenas cortas, desde un caso primario a un solo contacto estrecho y sin propagarse del contacto a infectado a nuevos contactos, indica Sanidad. La OMS califica el riesgo para la población global de “bajo”.