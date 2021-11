Dos periodistas denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual mientras cubrían las elecciones en Tucumán

Dos periodistas argentinas denunciaron que durante la cobertura de elecciones en la Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán fueron víctimas de abuso sexual. Según los relatos, el primer ataque ocurrió el 12 de septiembre durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el segundo, el pasado 14 de noviembre.

Una de ellas es Carolina Ponce de León, periodista en Radio Universidad. La misma declaró que el domingo fue acorralada por tres desconocidos. "Me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco. En eso, a una de estas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación, quería llegar hasta donde estaban mis compañeras que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara, me puse a gritar”, dijo al diario local El Tucumano.

En la misma línea, indicó que al hacer los reclamos con los organizadores del lugar le dijeron que “no podían controlar a tanta gente”. La víctima hizo la denuncia en la comisaría 1º y en la fiscalía. “Tuve que volver el lunes para describir a las personas. Solamente pude ver a las personas por su ropa. No puedo decir de qué lado o partido son, la verdad es que entraba cualquiera”, agregó en su testimonio.

Mariana Romero, que trabaja para Radio 10 Tucumán, decidió salir a contar el episodio del que también fue víctima al tomar conocimiento de la denuncia de su colega y de esa forma respaldarla. En su cuenta personal de Twitter aseguró que pasó por algo similar durante las PASO de septiembre, también en la Casa de Gobierno de Tucumán, cuando cubría el discurso del entonces gobernador Juan Manzur.

“Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera”, escribió Romero en su cuenta de Twitter.

Yo sentí que alguien me manoseaba de una manera tan fuerte y descarada que pensé que era alguna de mis compañeras intentando acomodarme algo en el bolsillo trasero. Pero no se detenía. El amontonamiento era tal y yo con las dos manos ocupadas, que no podía darme vuelta. — Mariana Romero (@MarianaR31) 16 de noviembre de 2021

AB