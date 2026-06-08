Proponen que el 5 de junio sea el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo

El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó un proyecto de ley para declarar el 5 de junio como “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”, en homenaje a Carlos Alberto “Indio” Solari y a la influencia cultural que construyó a lo largo de más de cuatro décadas.

La iniciativa establece que la conmemoración se realice cada año en la fecha de su fallecimiento y propone, además, que las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios adhieran a la norma y desarrollen actividades alusivas.

Un reconocimiento a un fenómeno cultural

En los fundamentos del proyecto, Paulón definió al Indio Solari como “una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina” y sostuvo que su obra trascendió el plano estrictamente musical para convertirse en una referencia social, cultural y simbólica para distintas generaciones.

El legislador destacó el recorrido del músico tanto al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su etapa solista, y señaló que sus letras construyeron un lenguaje propio atravesado por reflexiones sobre la libertad, la memoria, las desigualdades y las relaciones de poder.

Según el diputado, alrededor de esa producción artística se consolidó la denominada “cultura ricotera”, entendida como una identidad colectiva formada por símbolos, prácticas, formas de encuentro y sentidos compartidos que se mantuvieron vigentes durante décadas.

Para Paulón, ese fenómeno constituye una de las expresiones más significativas de la cultura popular argentina reciente, al haber generado espacios de pertenencia e identificación para una comunidad diversa e intergeneracional.

El pogo como símbolo de encuentro colectivo

El proyecto también pone el foco en el pogo, una práctica asociada históricamente a los recitales de rock y que, según el legislador, adquirió una dimensión singular en los conciertos de Los Redondos y del Indio Solari.

Paulón recordó que esas presentaciones dieron lugar a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina y sostuvo que el pogo se transformó en uno de los símbolos más reconocibles de esa experiencia colectiva.

En ese sentido, citó la definición del Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que describe al pogo como un “baile ritual” basado en saltos, empujones y movimientos colectivos, caracterizado por su dimensión festiva y comunitaria.

El diputado consideró que, en el universo cultural construido alrededor de la obra del Indio Solari, el pogo excedió su significado original para convertirse en una expresión identitaria ligada al encuentro popular y a la transmisión generacional de una experiencia cultural compartida.

La elección del 5 de junio responde al fallecimiento del músico, ocurrido en esa fecha de 2026. Según Paulón, el objetivo es preservar la memoria de una figura que dejó una marca profunda en la música argentina y reconocer, al mismo tiempo, a las comunidades de seguidores que contribuyeron a sostener y resignificar ese legado a lo largo del tiempo.