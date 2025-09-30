Referentes internacionales debatirán en la UBA sobre la prevención de la tortura en América Latina

Los abogados Alice Jill Edwards, Jorge Contesse, Marco Feoli y Andrea Pochak disertarán este martes y miércoles en la Facultad de Derecho de la UBA.

De Australia, la Dra. Alice Jill Edwards –nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; De Latinoamérica, los doctores Marco Feoli (Costa Rica) miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), Jorge Contesse (Chile) del Comité contra la Tortura (CAT), y Andrea Pochak (Argentina) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son quienes dictarán el “Seminario regional: Prevención y erradicación de la tortura en América Latina: diálogos entre el control internacional y la acción preventiva”.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibirá a referentes internacionales en un seminario organizado por el Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Para analizar la situación actual del sistema penitenciario, como la sobrepoblación carcelaria, las condiciones inhumanas de detención, la violencia institucional y el uso excesivo de la fuerza.

El seminario –con inscripción previa– comenzó este 30 de septiembre y continuará el 1 de octubre de 10 a 13 h en el Salón Azúl. La dirección es Av. Pte. Figueroa Alcorta 2293, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podés acceder al programa a través del siguiente link: https://bit.ly/4nGuCox