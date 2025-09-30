Internaron a Estela de Carlotto por una intoxicación

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de la ciudad de La Plata a causa de un cuadro de intoxicación. La referente de los derechos humanos, de 94 años, ingresó al centro de salud con síntomas de vómitos y deshidratación.

Desde su entorno llevaron tranquilidad e informaron que la histórica dirigente evoluciona favorablemente.

Según fuentes de la institución citadas por el diario El Día de La Plata, su estado de salud “no es nada grave” y la decisión de hospitalizarla fue una medida de precaución para mantenerla en observación.

Según supo Noticias Argentinas, la descompensación se debió a una intoxicación alimentaria. Se espera que Carlotto, quien cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, reciba el alta médica en el transcurso del día para continuar la recuperación en su domicilio.

Con información de la agencia NA