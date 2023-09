Santa Fe: separada de su familia y sin respuesta del Estado, una niña de 12 años vive hace 6 meses en un hospital

La niña tiene 12 años. Cuando tenía tres fue sometida a la primera medida excepcional por el Estado debido a su vulnerabilidad. Separada de su madre por situaciones de violencia, vivió institucionalizada. En marzo de este año fue derivada por una ambulancia del SIES desde un centro residencial ubicado en una localidad vecina por sufrir una crisis. Desde entonces y a pesar de que se encuentra con alta definitiva sigue estando en el Hospital de niños Víctor J. Vilela.

“Desde la Secretaría de Niñez no hubo respuestas a este caso”, expresó el juez de familia sanlorencino Marcelo Scola, que hizo un fuerte descargo sobre el caso en Radio 2. Dijeron que estaban buscando un lugar donde alojar la niña, pero ello no ocurrió a pesar de la intimación que les cursó el juez bajo apercibimiento de multa.

El magistrado contó en la entrevista radial que la niña sigue viviendo en el Vilela, y que no es la única. “Cumplió 12 años hace dos días, donde el hospital organizó una pequeña fiesta, allí dentro donde vive. No hubo ninguna respuesta de ningún organismo oficial, una verdadera vergüenza”

Scola dijo que ni siquiera respondieron los organismos a los que le dio intervención en el caso. “De la Secretaría de Niñez no puedo esperar más nada. Lo dije el otro día, esto es impunidad, esto es saber que están para no hacer, que no va a pasar nada”, aseguró.

Estos niños siguen vulnerados en sus derechos y cada día es terrible para ellos. “¿Qué hace una niña de 10 o 12 años con el alta médica hace seis, siete meses?”, se preguntó.

Aseguró que hubo absoluto silencio por parte de los organismos del Estado. “No entienden que esto tiene que resolverse. No es una cuestión personal, no me lo hacen a mí, se lo están haciendo a todos y cada uno de los niños que tienen que proteger”, dijo.

Refirió que, desde marzo de este año, tiene el alta médica, y el hospital está desesperado porque esto atenta contra la calidad de vida de la niña. Quien hace el acompañamiento personalizado en el hospital —más de 70 personas en este tiempo, a tres por día—, entienden que se desvirtuó el sentido del acompañamiento porque no puede prolongarse tanto tiempo.

“Las medidas excepcionales no se toman porque no saben qué hacer con los niños. Si una nena es abusada la dejan en la casa del abusador, si es golpeada la dejan en la casa del golpeador porque no saben qué hacer y el Estado abandonó a esta niña en el hospital. El hospital hace un trabajo brillante, pero está abandonada. El propio hospital dice sáquenla de acá porque este no es el lugar, todos dicen lo mismo”, aseguró.

“Nosotros estamos en contacto con un centro residencial en Santa Fe”, explicó y agregó que el ministro de Acción Social les envió un funcionario para atender esta cuestión. “Él nos contactó con este hogar, en realidad creo que lo hacen para sacarse el problema de encima y llegar a la entrega del gobierno, esto es una opinión personal”, planteó.

El juez sostuvo que el viernes pasado “tuvimos una reunión donde estuvo el equipo interdisciplinario del hospital con este centro y esta semana van a ver cómo hacen una reunión con esta niña para ver si pueden admitirla y trasladarla a ese lugar que cuenta con una serie de comodidades totalmente distintas”, afirmó.

En cuanto a cómo vive la niña en el hospital dijo que está yendo a la escuela “porque con la gente del hospital logramos que mantenga la escolarización, lo que no ocurre con los niños que están en el hospital de zona norte”. Según explicó, “normalmente lo que sucede es que salen del hospital, van por ahí y vuelven al hospital, no hay ningún control”.

“Es una barbaridad, el juzgado donde estoy va a cumplir 13 años, y ha sido una decadencia absoluta, nunca tanto como ahora. No sé si es porque los niños no votan, no importa el signo político del gobierno”, se lamentó.

“Patricia Chialvo está puesta para decir y no hacer y está cubierta por el ministro o el gobernador, esto tiene que quedar claro porque sino, hablamos por el Estado y no mencionamos. Los que manejan niñez en Rosario son cómplices de esto”, aseguró.

No es un sólo caso

La semana pasada se conoció que cuatro niños y niñas de entre 9 y 13 años viven en el Hospital de Niños Zona Norte. Al igual que en el caso de la niña denunciada por el juez sanlorencino, se trata de chicos que fueron externados, pero que carecen de un lugar a donde ir por lo que permanecen en hospital. A ellos hay que sumarle los 3 que viven en el Vilela.

Las autoridades exigieron la intervención de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.

Hace una semana, la secretaria Patricia Chialvo dijo que de los siete casos “solo dos están hace un año” en hospitales y se trata de un “niña con discapacidad profunda y el Área de Inclusión de la provincia no aconseja su externación” y “la otra chica tiene un problema de salud mental grave y no tiene el alta de salud mental para el egreso”.

De los cuatro chicos del Zona Norte, “tres son situaciones de salud mental” y describió que una “crisis subjetiva” implica que los chicos están “en centros residenciales, toman cuchillos o vidrios e intentan lastimarse a ellos o a terceros”. Por eso, según su mirada, no son casos asociados a centros de día (y por eso no se los deriva) sino a “patologías” para tratar en hospitales.

“Es muy particular lo que dijo”, sostuvo en relación a las afirmaciones del juez Scola. “En ningún momento dejamos de trabajar”, agregó. Defendió su accionar y la delegación San Lorenzo de Niñez. También mencionó que los chicos en el Vilela “están teniendo educación hospitalaria” vinculada a la escuela primaria porque “son chicos chicos; la mayor tiene 13 años”.

Esta nota fue realizada y publicada originalmente en El Ciudadano

