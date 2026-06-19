Sara García, astronauta: “La exploración espacial no está 100 % adaptada para las mujeres”

La astronauta española Sara García Alonso, integrante de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), reconoció que ha habido avances de igualdad en la exploración espacial pero este sector todavía no está totalmente adaptado a las mujeres.

“La exploración espacial ha sido una profesión históricamente muy masculinizada y a día de hoy no está 100 % adaptada para que las mujeres puedan ejercerla”, dijo a EFE la astronauta y científica española en la antesala de su participación en un encuentro sobre el futuro de las misiones espaciales celebrado en el Planetario Galileo Galilei de la capital argentina.

García explicó que una muestra de esas barreras son los propios equipos utilizados en el espacio, como los trajes para caminatas espaciales, “que todavía deben mejorar para que las mujeres quepan dentro del traje y puedan operar de manera cómoda”.

La española llegó a Argentina invitada por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y el Planetario para participar en distintas jornadas de divulgación e intercambio científico con profesionales del sector, estudiantes y jóvenes interesadas en carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología.

La investigadora, que desde 2022 integra la reserva de astronautas de la ESA y fue una de las 17 personas seleccionadas entre unos 23.000 candidatos europeos, defendió que el acceso de las mujeres a la exploración espacial indica que no existen profesiones reservadas para un género.

“Esto demuestra de manera empírica que astronauta no es una profesión de hombres, simplemente no se les ha dado a las mujeres las oportunidades adecuadas”, afirmó.

Durante su disertación, explicó cómo decidió postularse para ser astronauta y cómo fue el proceso de selección, que le tomó 18 meses.

“Fue una gran sorpresa que buscaran científicos y otra fue descubrir en que consiste la profesión de astronauta. Me di cuenta a los 32 años que era mi trabajo de los sueños y no lo sabía”, explicó.

Recordó que en su trayectoria -Sara García es también bióloga molecular y trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España- se encontró con obstáculos vinculados a estereotipos y prejuicios, aunque aseguró: “Jamás me he permitido que el hecho de ser mujer me frene”.

Durante su estadía en Argentina, participó el 13 de junio en el encuentro 'Apasionadas por el Universo', una iniciativa destinada a acercar a adolescentes y jóvenes mujeres a referentes femeninos de la ciencia espacial.

Allí compartió escenario con las científicas argentinas Susana Landau y Josefina Pérez, especialistas en proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

También visitó la ciudad de Rosario, donde mantuvo encuentros con investigadores del Instituto de Biología Molecular y pudo intercambiar experiencias sobre el trabajo científico desarrollado en Argentina y España.

“La investigación y la ciencia son carreras de fondo, con muchos obstáculos”, manifestó a EFE.

Sara García Alonso destacó también que la exploración espacial solo es posible mediante la cooperación entre países, agencias y universidades, y puso como ejemplo el intercambio entre Argentina y España como una oportunidad para compartir tecnología, conocimiento y experiencias que fortalecen los proyectos científicos.

Laura Guarinoni, para la agencia EFE.