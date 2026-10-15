El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en la Ciudad de Buenos Aires: posible caída de granizo chico y actividad eléctrica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires, pronóstico que prevé ocasional caída de granizo chico y actividad eléctrica.

La Capital Federal se verá afectada en las próximas horas por chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden ser puntualmente fuertes.

De acuerdo al parte emitido, las tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos y, además, ocasional caída de granizo chico y actividad eléctrica.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, destacaron.

Frente a la alerta generada, desde el Gobierno porteño aconsejan:

En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.

No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 20 a 21 de domingo a viernes.

NB con información de NA.