Tiroteo en la estación de subte de la línea C: murió la mujer policía baleada

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió este martes tras ser gravemente herida al enfrentarse a tiros con un hombre en la estación Retiro de la Línea C del Subte.

La oficial Analía Salazar, de 35 años, recibió un impacto de bala en la zona torácica y una herida de arma blanca en el cuello, según confirmó el titular del SAME Alberto Crescenti.

🚨 MURIÓ ANALÍA SALAZAR DESPUÉS DEL TIROTEO EN LA ESTACIÓN RETIRO DEL SUBTE

- Se metió en una discusión y le sacaron el arma reglamentaria

- Le dieron dos balazos, la trasladaron y no resistió

- Era madre y tenía 35 años

- El asesino está detenido

📲 https://t.co/gnP0QR97DB pic.twitter.com/MFKIE3pV7H — Vía Szeta (@mauroszeta) 14 de febrero de 2023

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue herida de al menos dos impactos de bala en un episodio ocurrido a la salida de la estación de la línea C de subte del barrio porteño de Retiro



pic.twitter.com/o6MbSHK4mj — Agencia Télam (@AgenciaTelam) 14 de febrero de 2023

Salazar había sido trasladada en helicóptero al Hospital Churruca para ser intervenida quirúrgicamente, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. En tanto, un hombre de 50 años, trabajador del subte, recibió un impacto de arma de fuego en su cadera y está fuera de peligro.

-Ocurrió en la estación Retiro de la línea C

- La mujer policía fue trasladada al hospital Churruca

- Un civil también resultó herido

pic.twitter.com/pA9dyXjYng — Vía Szeta (@mauroszeta) 14 de febrero de 2023

El episodio ocurrió este martes minutos antes del mediodía en el ingreso de la línea del Subte C. Allí, un trabajador del lugar tuvo un inconveniente con un hombre y la oficial intervino en el conflicto. En ese momento el agresor comenzó a pelear con la mujer, le quitó el arma reglamentaria y le efectuó dos disparos: uno le rozó el cuello y el otro le impactó de lleno en el pecho, hizo un paro cardíaco, pero lograron sacarla de esa situación, de acuerdo a la información de TN. La situación tuvo lugar en la zona de la boletería, en medio de la gente que abordaba la formación. Minutos más tarde, falleció cuando fu trasladada al hospital Churruca.

El agresor fue identificado como Oscar Gustavo Valdez, de 30 años, quien tiene antecedentes por violencia de género y resistencia a la autoridad en el año 2021. El autor del hecho se dio a la fuga descartando el arma de fuego en las escaleras de salida del subte, pero fue arrestado por policías frente al Hotel Sheraton

El servicio del subte fue interrumpido, de acuerdo a lo informado por EMOVA, concesionario del Subte de Buenos Aires. Está cortada la circulación de autos en la zona.

pic.twitter.com/CtOFzWmEWc — NOTICIAS AL INSTANTE (@AhoraUltimo) 14 de febrero de 2023

En tanto, Néstor Segovia, delegado de la Línea C de subterráneos, relató que el hecho fue “en medio de la estación. Ahora estamos yendo todos para allá porque tenemos un compañero nuestro herido y no sabemos. Lo que me contaron, porque no pude llegar al lugar. Estamos muy nerviosos porque nunca pasó una balacera adentro del subte”, dijo Segovia.

El mensaje de Marcelo D’Alessandro

El ministro de Seguridad de la Ciudad -en uso de licencia-, Marcelo D’Alessandro, lamentó la muerte de Zalazar y alertó que este tipo de hechos podrían ser evitados si el gobierno nacional habilita el ingreso al país de las pistolas Taser.

“El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”, aseguró.

“¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora? Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas”, completó.

— Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) 14 de febrero de 2023

Con información de NA.

